Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Isso é o que co-CEOs precisam fazer para não virarem o problema da empresa

Por que avaliações frequentes são essenciais para manter duplas de líderes alinhadas

smart professional businessman person working in modern corporation workplace, creative home office

smart professional businessman person working in modern corporation workplace, creative home office

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 10h01.

A adoção do modelo de co-CEOs cresce entre empresas que buscam combinar habilidades complementares para enfrentar desafios complexos.

Mas muitas organizações tratam essa estrutura como uma decisão pontual, ignorando que a parceria precisa de ajustes constantes. Sem feedback estruturado e recorrente, alinhamento e responsabilidade se perdem ao longo do tempo. As informações foram retiradas do site Harvard Business Review.

O que torna o modelo de co-CEOs mais arriscado

Colocar duas pessoas no comando pode gerar sinergias valiosas, mas também aumenta a possibilidade de instabilidade. Empresas como Oracle e Spotify adotaram esse formato para unir competências diferentes e lidar com pressões de crescimento.

O arranjo exige líderes comprometidos em compartilhar responsabilidades pela operação como um todo, e não apenas por suas áreas específicas. Contudo, empresas frequentemente constroem a base da parceria e param por aí, sem atenção às dinâmicas do dia a dia.

DESCUBRA COMO EMPREENDER COM O 8º RASILEIRO MAIS RICO ABAIXO DOS 30 ANOS: o sucesso começa com o primeiro passo. Garanta sua vaga na masterclass e impulsione sua jornada empreendedora!

A importância de criar um sistema de calibração contínua

Para que o modelo funcione, é essencial definir quem conduz o processo de feedback. Um terceiro neutro, interno ou externo, evita disputas de poder e leva as conversas para o que realmente importa: as necessidades da empresa.

Profissionais de áreas como desenvolvimento de liderança ou consultores externos podem assumir o papel, desde que gerem confiança e não sejam vistos como aliados de um dos co-líderes.

Como estruturar os check-ins

Os check-ins devem ocorrer a cada seis a nove meses no início da parceria e, após cerca de dois anos, podem se tornar anuais. Mesmo co-CEOs experientes precisam de avaliações periódicas para evitar estagnação.

Antes de cada encontro, o terceiro responsável entrevista os dois executivos separadamente, reúne percepções e elabora um relatório com análises e prioridades futuras. O documento inclui impactos no negócio, na organização, nas pessoas envolvidas e na própria dinâmica da dupla.

Durante a reunião de alinhamento, os co-líderes discutem como atender às prioridades compartilhadas e superar desafios. Depois, o relatório pode ser enviado ao conselho, que usa as informações para acompanhar a evolução da liderança.

DO 0 AOS US$ 12 BILHÕES: aprenda à aplicar os princípios essenciais de liderança e equilíbrio para desenvolver uma carreira de sucesso com Pedro Franceschi, um prodígio do Vale do Silício. Inscreva-se gratuitamente

Por que esse processo é vital para o sucesso dos co-CEOs

Mesmo líderes experientes costumam se avaliar melhor do que o restante da organização os percebe. Um processo de feedback conduzido por um terceiro ajuda a revelar “elefantes na sala” e reduz distorções de percepção.

Em estruturas de alto risco e alta recompensa como a de co-CEOs, esse acompanhamento contínuo é um fator decisivo para evitar desvios e garantir que a dupla trabalhe em direção aos mesmos objetivos.

Aprenda com quem foi do 0 aos US$ 12 bilhões no Vale do Silício e transforme sua carreira empreendedora

O Na Prática convida você a dar o próximo passo em sua jornada empreendedora! 

Na masterclass gratuita com Pedro Franceschi, co-fundador da Brex, você aprenderá os segredos do Vale do Silício e como aplicar princípios de liderança e equilíbrio para alcançar um sucesso extraordinário.

Ao se inscrever, você terá acesso a:

  • Como Pedro Franceschi levou a Brex a ser avaliada em US$ 12 bilhões
  • Os três princípios essenciais de liderança para empreendedores
  • Como empreender com propósito e equilíbrio, mesmo diante dos desafios
  • Aplique os segredos do Vale do Silício para o seu negócio, no Brasil ou no mundo

Não perca essa oportunidade única de aprender com um dos maiores visionários do mercado global. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Inscreva-se agora e comece sua jornada para o sucesso!

CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE GRATUITAMENTE!

Acompanhe tudo sobre:Na Prática Pedro FranchesciNa PráticaCursos Online - Na PráticaBranded Marketing

Mais de Carreira

Por que fugir de decisões é o erro mais caro que um líder pode cometer?

Esta é a técnica número 1 que grandes líderes fazem para liberar o potencial criativo das equipes

Os seis comportamentos que colocam líderes à frente em qualquer cenário

Como cinco rituais simples podem transformar o clima e os resultados da sua empresa

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Estamos entregando nosso poder de decisão aos algoritmos — e nem percebemos

Carreira

Por que fugir de decisões é o erro mais caro que um líder pode cometer?

Brasil

Prefeitura de São Paulo vai suspender o rodízio no final do ano; veja datas

Casual

Centauro estreia loja conceito UltraHigh e mira o luxo esportivo