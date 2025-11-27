Isso é o que co-CEOs precisam fazer para não virarem o problema da empresa

A adoção do modelo de co-CEOs cresce entre empresas que buscam combinar habilidades complementares para enfrentar desafios complexos.

Mas muitas organizações tratam essa estrutura como uma decisão pontual, ignorando que a parceria precisa de ajustes constantes. Sem feedback estruturado e recorrente, alinhamento e responsabilidade se perdem ao longo do tempo. As informações foram retiradas do site Harvard Business Review.

O que torna o modelo de co-CEOs mais arriscado

Colocar duas pessoas no comando pode gerar sinergias valiosas, mas também aumenta a possibilidade de instabilidade. Empresas como Oracle e Spotify adotaram esse formato para unir competências diferentes e lidar com pressões de crescimento.

O arranjo exige líderes comprometidos em compartilhar responsabilidades pela operação como um todo, e não apenas por suas áreas específicas. Contudo, empresas frequentemente constroem a base da parceria e param por aí, sem atenção às dinâmicas do dia a dia.

DESCUBRA COMO EMPREENDER COM O 8º RASILEIRO MAIS RICO ABAIXO DOS 30 ANOS: o sucesso começa com o primeiro passo. Garanta sua vaga na masterclass e impulsione sua jornada empreendedora!

A importância de criar um sistema de calibração contínua

Para que o modelo funcione, é essencial definir quem conduz o processo de feedback. Um terceiro neutro, interno ou externo, evita disputas de poder e leva as conversas para o que realmente importa: as necessidades da empresa.

Profissionais de áreas como desenvolvimento de liderança ou consultores externos podem assumir o papel, desde que gerem confiança e não sejam vistos como aliados de um dos co-líderes.

Como estruturar os check-ins

Os check-ins devem ocorrer a cada seis a nove meses no início da parceria e, após cerca de dois anos, podem se tornar anuais. Mesmo co-CEOs experientes precisam de avaliações periódicas para evitar estagnação.

Antes de cada encontro, o terceiro responsável entrevista os dois executivos separadamente, reúne percepções e elabora um relatório com análises e prioridades futuras. O documento inclui impactos no negócio, na organização, nas pessoas envolvidas e na própria dinâmica da dupla.

Durante a reunião de alinhamento, os co-líderes discutem como atender às prioridades compartilhadas e superar desafios. Depois, o relatório pode ser enviado ao conselho, que usa as informações para acompanhar a evolução da liderança.

DO 0 AOS US$ 12 BILHÕES: aprenda à aplicar os princípios essenciais de liderança e equilíbrio para desenvolver uma carreira de sucesso com Pedro Franceschi, um prodígio do Vale do Silício. Inscreva-se gratuitamente

Por que esse processo é vital para o sucesso dos co-CEOs

Mesmo líderes experientes costumam se avaliar melhor do que o restante da organização os percebe. Um processo de feedback conduzido por um terceiro ajuda a revelar “elefantes na sala” e reduz distorções de percepção.

Em estruturas de alto risco e alta recompensa como a de co-CEOs, esse acompanhamento contínuo é um fator decisivo para evitar desvios e garantir que a dupla trabalhe em direção aos mesmos objetivos.

Aprenda com quem foi do 0 aos US$ 12 bilhões no Vale do Silício e transforme sua carreira empreendedora

O Na Prática convida você a dar o próximo passo em sua jornada empreendedora!

Na masterclass gratuita com Pedro Franceschi, co-fundador da Brex, você aprenderá os segredos do Vale do Silício e como aplicar princípios de liderança e equilíbrio para alcançar um sucesso extraordinário.

Ao se inscrever, você terá acesso a:

Como Pedro Franceschi levou a Brex a ser avaliada em US$ 12 bilhões

Os três princípios essenciais de liderança para empreendedores

Como empreender com propósito e equilíbrio, mesmo diante dos desafios

Aplique os segredos do Vale do Silício para o seu negócio, no Brasil ou no mundo

Não perca essa oportunidade única de aprender com um dos maiores visionários do mercado global. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Inscreva-se agora e comece sua jornada para o sucesso!

CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE GRATUITAMENTE!