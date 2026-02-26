Por que a P&G aposta em processo 'relâmpago' para formar líderes desde o estágio

A P&G Brasil decidiu transformar a velocidade em diferencial competitivo na disputa por jovens talentos.

A companhia abriu nesta quinta-feira, 26, as inscrições para o Processo Relâmpago de Estágio Gerencial, modelo que concentra etapas seletivas sem alterar critérios de avaliação.

A proposta é reduzir a ansiedade dos candidatos e evitar desistências em um mercado em que estudantes participam simultaneamente de diferentes processos. E, principalmente, preparar esses talentos para assumir posições de liderança ao final do programa.

Em entrevista à EXAME, Raíssa Fonseca, diretora de RH da P&G Brasil, conta que a mudança nasceu da necessidade de oferecer uma experiência mais transparente e alinhada ao ritmo atual do mercado. “Processos longos costumam gerar ansiedade e até desistência”, afirma.

De acordo com a executiva, a agilidade passou a ser utilizada como estratégia de atração, não apenas como ganho operacional.

“Essa agilidade permite que a P&G atraia talentos mais disputados, que frequentemente participam de mais de um processo ao mesmo tempo”, diz.

Agilidade sem perder rigor

Apesar do formato acelerado, a companhia afirma que não houve redução de etapas nem flexibilização de critérios. O foco permanece na identificação de competências como liderança, mentalidade de dono, resolução de problemas e aprendizado constante.

“Reduzir o tempo não significa reduzir etapas ou ser mais superficial com os critérios”, afirma Raíssa.

A executiva destaca que os entrevistadores são certificados para garantir consistência na avaliação.

A previsibilidade do processo também é apontada como diferencial na experiência do candidato. “Damos aos candidatos as ferramentas e contextos para que ele consiga elaborar suas respostas”, afirma.

Formação gerencial desde o primeiro dia

O programa segue o modelo "70 20 10", no qual 70% do aprendizado ocorre na prática, 20% na interação com gestores e mentores e 10% em treinamentos formais.

De acordo com a executiva, os estagiários assumem projetos com impacto real no negócio desde o início.

“Desde o dia 1 damos ao estagiário um trabalho significativo onde ele será responsável por projetos que realmente impactam o seu desenvolvimento”, afirma.

A estratégia está alinhada à cultura de promoção interna da companhia. Parte relevante da liderança executiva da P&G iniciou a trajetória como estagiária.

Há também profissionais que ingressaram pelo próprio modelo relâmpago e hoje ocupam posições estratégicas.

Velocidade com controle de risco

Questionada sobre o risco de contratar rápido demais, Raíssa afirma que o modelo foi estruturado para minimizar falhas.

As avaliações são objetivas, baseadas em competências vivenciadas no dia a dia da organização. A aplicação ocorre de forma concentrada, mas mantém o mesmo padrão de qualidade.

Para ela, a replicabilidade do modelo no mercado depende de cultura organizacional sólida e critérios claros.

“Para que esse modelo funcione com qualidade, é preciso ter uma cultura forte e coerente”, afirma.

Como participar

As inscrições para o Processo Relâmpago de Estágio Gerencial ficam abertas até 14 de março. São mais de 45 vagas distribuídas em nove cidades São Paulo, Louveira, Seropédica, Rio de Janeiro, Manaus, Salvador, Curitiba, Porto Alegre e Maceió.

O programa é voltado a estudantes de qualquer curso de graduação com previsão de formatura entre junho de 2027 e junho de 2028.

As oportunidades contemplam áreas como Vendas, Product Supply, Marketing, Finanças, Tecnologia da Informação, Engenharia de Processos e Pesquisa e Desenvolvimento.

A bolsa auxílio é de R$ 2.925 para jornadas de 30 horas semanais e de R$ 3.900 para 40 horas, além de benefícios como vale alimentação ou refeição, transporte, plano de saúde e odontológico, cartão flex, benefício de medicamentos, reembolso de vacinas, descontos em produtos da marca, flexibilidade de horários, benefício academia, apoio psicológico e seguro de vida.

Link para inscrições