Parece absurdo, mas funciona: os prompts mais incomuns que destravam o ChatGPT

De acordo com engenheiros da OpenAI e usuários avançados em fóruns como o Reddit, existe uma categoria de comandos “estranhos” que fazem o modelo sair do piloto automático e entregar respostas mais inteligentes, criativas e refinadas.

A lógica é simples: ao usar expressões que desafiam ou provocam o modelo, ele deixa de simplesmente “cumprir ordens” e começa a elaborar respostas mais completas.

A seguir, veja seis exemplos desses prompts.

6 comandos inusitados que funcionam

“Eu provavelmente estou errado, mas…”

Quando o usuário demonstra dúvida, o modelo tende a corrigir suavemente e explorar mais ângulos, em vez de responder de forma binária. Isso ativa a parte "reflexiva" da IA.

“Conecte os pontos para mim”

Ideal para ter ideias e análises complexas. Estimula o modelo a fazer relações entre ideias soltas — como tendências, dados e comportamentos.

“Qual é o 80/20 aqui?”

Um comando que ativa o foco no essencial. A IA filtra o que realmente importa em uma decisão, plano ou problema.

“Seja seu próprio advogado do diabo”

Desafia o modelo a argumentar contra si mesmo. Com isso, surgem prós, contras e pontos de vista que você talvez não tivesse considerado.

“Qual história os dados estão contando?”

Transforma números em narrativas. Esse comando é útil para relatórios, apresentações e diagnósticos.

“O que eu me arrependeria de não saber?”

Gatilho emocional e estratégico. A IA projeta cenários futuros e destaca o que pode fazer diferença real para você.

