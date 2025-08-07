Parece absurdo, mas funciona: os prompts mais incomuns que destravam o ChatGPT

(Thomas Trutschel/Getty Images)
Redatora
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 16h52.
De acordo com engenheiros da OpenAI e usuários avançados em fóruns como o Reddit, existe uma categoria de comandos “estranhos” que fazem o modelo sair do piloto automático e entregar respostas mais inteligentes, criativas e refinadas.
A lógica é simples: ao usar expressões que desafiam ou provocam o modelo, ele deixa de simplesmente “cumprir ordens” e começa a elaborar respostas mais completas.
A seguir, veja seis exemplos desses prompts.
Quando o usuário demonstra dúvida, o modelo tende a corrigir suavemente e explorar mais ângulos, em vez de responder de forma binária. Isso ativa a parte "reflexiva" da IA.
Ideal para ter ideias e análises complexas. Estimula o modelo a fazer relações entre ideias soltas — como tendências, dados e comportamentos.
Um comando que ativa o foco no essencial. A IA filtra o que realmente importa em uma decisão, plano ou problema.
Desafia o modelo a argumentar contra si mesmo. Com isso, surgem prós, contras e pontos de vista que você talvez não tivesse considerado.
Transforma números em narrativas. Esse comando é útil para relatórios, apresentações e diagnósticos.
Gatilho emocional e estratégico. A IA projeta cenários futuros e destaca o que pode fazer diferença real para você.
