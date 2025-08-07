Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Parece absurdo, mas funciona: os prompts mais incomuns que destravam o ChatGPT

Algumas frases geram respostas mais criativas e profundas e têm explicação técnica por trás

(Thomas Trutschel/Getty Images)

(Thomas Trutschel/Getty Images)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 16h52.

Tudo sobrePré-MBA em IA
Saiba mais

De acordo com engenheiros da OpenAI e usuários avançados em fóruns como o Reddit, existe uma categoria de comandos “estranhos” que fazem o modelo sair do piloto automático e entregar respostas mais inteligentes, criativas e refinadas.

A lógica é simples: ao usar expressões que desafiam ou provocam o modelo, ele deixa de simplesmente “cumprir ordens” e começa a elaborar respostas mais completas.

EXAME e Saint Paul estão com vagas abertas para treinamento em Inteligência Artificial por R$ 37 e direito a certificado; clique aqui para garantir a sua vaga

A seguir, veja seis exemplos desses prompts.

6 comandos inusitados que funcionam

  1. “Eu provavelmente estou errado, mas…” 

Quando o usuário demonstra dúvida, o modelo tende a corrigir suavemente e explorar mais ângulos, em vez de responder de forma binária. Isso ativa a parte "reflexiva" da IA.

  • “Conecte os pontos para mim”

Ideal para ter ideias e análises complexas. Estimula o modelo a fazer relações entre ideias soltas — como tendências, dados e comportamentos.

  • “Qual é o 80/20 aqui?”

Um comando que ativa o foco no essencial. A IA filtra o que realmente importa em uma decisão, plano ou problema.

  • “Seja seu próprio advogado do diabo”

Desafia o modelo a argumentar contra si mesmo. Com isso, surgem prós, contras e pontos de vista que você talvez não tivesse considerado.

Quer liderar projetos na sua empresa e ganhar bem por isso? Esse treinamento de 4 aulas da EXAME + Saint Paul revela os conceitos básicos e principais oportunidades da inteligência artificial por R$ 37,00. Clique aqui e inscreva-se

  • “Qual história os dados estão contando?”

Transforma números em narrativas. Esse comando é útil para relatórios, apresentações e diagnósticos.

  • “O que eu me arrependeria de não saber?”

Gatilho emocional e estratégico. A IA projeta cenários futuros e destaca o que pode fazer diferença real para você.

Domine a inteligência artificial para sair na frente da concorrência

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IA

Mais de Carreira

Neurocientista criou uma regra de 5 minutos que ajuda a manter o foco mesmo sob pressão

Esse profissional ganha mais de US$ 60 mil e ainda ajuda marcas a manter a reputação

Um dia típico na vida do CEO que acorda às 4h30, odeia reuniões e pilota um helicóptero

Essas profissões cresceram por causa da IA — e pagam acima de R$ 30 mil

Mais na Exame

Exame IN

O conselho das Casas Bahia com a chegada da Mapa Capital

Negócios

EXAME tem nove jornalistas finalistas no prêmio +Admirados da Imprensa no Brasil

Pop

O que aconteceu com Ana Paula Arósio, protagonista de 'Terra Nostra'? Veja onde está a atriz

Mundo

Milionário morre ao levar chifrada de búfalo durante caça na África do Sul