Para todas as idades e formações, aulas da EXAME e Saint Paul revelam caminho para carreira em ESG

O ESG surgiu como uma tendência de futuro há algum tempo, mas pensar que isso ficou no passado é um grande engano. Na verdade, ele segue como uma das maiores apostas para o futuro – e se tornou uma habilidade essencial para quem busca se manter relevante no mercado de trabalho.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em ESG: Gestão e Sustentabilidade, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor em alta.

Durante o treinamento, os participantes terão acesso a casos reais de empresas e profissionais que estão obtendo sucesso com práticas de ESG. Além disso, vão poder desenvolver um plano prático para conquistar a tão sonhada carreira de gestão em ESG.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

E não há barreiras para não acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.

Os interessados devem se inscrever clicando aqui.

Veja o conteúdo do Pré-MBA em ESG

Introdução ao ESG: conceito, origem e impacto global e no Brasil.

ESG como a 6ª Onda de Inovação, impulsionando a sustentabilidade.

Casos de sucesso de empresas que adotaram estratégias ESG.

Alta demanda por profissionais na área e o potencial para carreiras com propósito.

As quatro habilidades indispensáveis para atuar em ESG.

Inclusão: por que idade e formação não são barreiras no setor?

Importância da qualificação na área para crescimento profissional.

Três principais áreas de atuação em ESG.

Plano de carreira prático para alcançar uma posição de gestão em ESG.

Conheça a professora

Quem apresenta as aulas é Renata Faber, diretora de ESG da EXAME. Com 20 anos de experiência no mercado financeiro, é formada em Administração de Empresas pela FGV e foi reconhecida anualmente, de 2005 a 2017, como uma das melhores analistas da América Latina pela Institutional Investor.

Estudou na London Business School e em outras instituições renomadas para se especializar em ESG e, desde que assumiu a cadeira de diretora de ESG na EXAME, vem trabalhando ativamente em parceria com empresas para ajudá-las a avançar na agenda.

Conheça os bônus

Quem aproveitar a oportunidade para garantir uma vaga no pré-MBA vai encontrar um verdadeiro pacote de vantagens. Além das quatro aulas, os alunos recebem o Livro Digital ESG: Guia completo para Empresas e Profissionais, um material produzido com exclusividade pela equipe de repórteres da EXAME.

Além disso, quem acompanhar até o final, vai receber um certificado emitido pela EXAME e Saint Paul – é uma credencial que promete turbinar o currículo e o perfil no LinkedIn, atestando seu conhecimento em ESG com o respaldo das marcas mais respeitadas do país.

Mas não para por aí. O EXAME Pass também faz parte dos bônus recebidos por quem garantir uma vaga. Com o EXAME Pass, os alunos terão acesso a livros digitais, reportagens exclusivas, trilhas de educação personalizadas e um clube de benefícios que inclui cashback em compras.

