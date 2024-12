EXAME e Saint Paul liberam aulas virtuais que ensinam como ser um gestor de negócios inovadores

Netflix, Airbnb, OpenAI. O que essas empresas têm em comum? Simples: todos construíram negócios inovadores, que revolucionaram os mercados em que estão inseridos. E essa não é uma tarefa simples. Exige uma mentalidade que poucos profissionais possuem. Mas a boa notícia é que há um caminho para se tornar um especialista em projetos inovadores.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Gestão de Negócios Inovadores, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para liderar a inovação em empresas de todos os tipos.

ESSE TREINAMENTO VIRTUAL MOSTRA COMO CRIAR E GERIR NEGÓCIOS INOVADORES – GARANTA UMA VAGA AQUI

Durante o treinamento, os participantes terão acesso a casos reais de empresas (como Mercado Livre, Smart Fit e Fleury) que estão obtendo sucesso com boas práticas de inovação e gestão. Além disso, vão ter acesso a depoimentos inéditos de líderes das maiores empresas do Brasil.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

E não há barreiras para não acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.

Os interessados devem se inscrever clicando aqui.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE GESTÃO DE NEGÓCIOS

Veja o conteúdo do Pré-MBA em Gestão de Negócios Inovadores

SMART FIT

Como ela transformou o modelo tradicional de academias com um conceito de baixo custo com alta qualidade de serviço e teve uma grande expansão pela América Latina.

FLEURY

Como ampliou seu escopo de atuação, investindo em novas tecnologias e transformando os serviços de saúde e se consolidou como uma das empresas mais inovadoras do Brasil.

CASES INTERNACIONAIS

Netflix, Airbnb, OpenAI e outras startups que revolucionaram seus setores com suas estratégias inovadoras.

Conheça os bônus

Quem aproveitar a oportunidade para garantir uma vaga no pré-MBA vai encontrar um verdadeiro pacote de vantagens. Quem acompanhar até o final, vai receber um certificado emitido pela EXAME e Saint Paul – é uma credencial que promete turbinar o currículo e o perfil no LinkedIn, atestando seu conhecimento em Gestão de Negócios Inovadores com o respaldo das marcas mais respeitadas do país.

Mas não para por aí. O EXAME Pass também faz parte dos bônus recebidos por quem garantir uma vaga. Com o EXAME Pass, os alunos terão acesso a livros digitais, reportagens exclusivas, trilhas de educação personalizadas e um clube de benefícios que inclui cashback em compras.

RESGATE SEUS BÔNUS: CLIQUE AQUI E GARANTA UMA VAGA EM TREINAMENTO SOBRE GESTÃO DE NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME