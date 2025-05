Para este CEO, saber usar IA não é diferencial — é requisito: ‘Está fora do jogo sem ela’

Micha Kaufman, CEO do Fiverr, não faz rodeios quando o assunto é inteligência artificial. Em entrevista ao Business Insider, o executivo declarou que só contrata profissionais que já utilizam IA no dia a dia. Para ele, o tempo de “estar aberto” a experimentar acabou. O que vale agora é estar praticando, testando e aplicando as ferramentas disponíveis.

“Você mal pode esperar para aprender alguma coisa”, afirmou. “Se você não afiar suas facas, vai ficar para trás.”

'Se você não tomar essa atitude, ficará sem trabalho', diz CEO

Na visão de Kaufman, a competição no mercado de trabalho não é mais entre humanos e máquinas, mas entre pessoas que sabem usar IA e as que ainda não começaram. O risco, segundo ele, não é ser substituído pela tecnologia, mas por profissionais que a dominam.

Esse pensamento está no centro da cultura do Fiverr, que reúne freelancers do mundo todo e observa diariamente como o uso da inteligência artificial impulsiona carreiras — e também as elimina.

Em um memorando enviado aos 775 funcionários da empresa e depois publicado no X, o CEO foi ainda mais direto. “A IA está vindo para roubar os seus empregos. Ora, está vindo para roubar os meus também.”

A intenção, segundo ele, não era espalhar medo, mas realidade. “Se você não tomar essa atitude, ficará sem trabalho. Não só na nossa empresa, mas em todo o setor.”

