O segredo dos melhores líderes mostra que errar é essencial para o time crescer

Eles sabem que a inovação nasce quando as pessoas se sentem seguras para falar, questionar e tentar de novo

(Nuthawut Somsuk/Getty Images)

Luana Cataldi
Luana Cataldi

Assistente de SEO

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 18h07.

A segurança psicológica no trabalho é a crença de que ninguém será punido ou humilhado por expressar opiniões, levantar dúvidas ou admitir erros. 

De acordo com o Center for Creative Leadership (CCL), trata-se de um ambiente em que os funcionários se sentem à vontade para assumir riscos, compartilhar pensamentos ainda inacabados e desafiar o status quo, confiando que serão ouvidos com respeito.

Por que a segurança psicológica é essencial

Pesquisas conduzidas pelo CCL mostram que equipes com altos níveis de segurança psicológica têm melhor desempenho e menos conflitos internos. 

Nessas organizações, os profissionais se sentem encorajados a contribuir com novas ideias e a participar de discussões francas, o que fortalece a cultura de colaboração e inovação.

Quando o ambiente não oferece essa confiança, porém, o medo de errar ou ser julgado leva ao silêncio, à falta de criatividade e à estagnação de processos. A ausência de segurança psicológica pode fazer com que projetos ineficientes avancem sem questionamentos e talentos deixem de se engajar.

O papel dos líderes

Segundo o CCL, cabe aos líderes promover essa sensação de segurança. Isso envolve:

  • Criar espaço para o diálogo aberto
  • Valorizar a vulnerabilidade 
  • Tratar falhas como oportunidades de aprendizado. 
  • Incentivar todos a participar das discussões e reconhecer o esforço mesmo quando há erros 

Também é essencial acolher ideias criativas, lidar com conflitos de forma construtiva e manter o hábito de dar e receber feedback. Por fim, estimular o aprendizado contínuo e celebrar conquistas coletivas consolida uma cultura em que todos se sentem à vontade para contribuir.

As quatro etapas da segurança psicológica

O conceito, desenvolvido por Dr. Timothy Clark em The 4 Stages of Psychological Safety, descreve uma jornada que começa com o sentimento de pertencimento e evolui até a liberdade de desafiar o “status quo”. As etapas são:

  1. Segurança de inclusão – sentir-se aceito e valorizado como parte do grupo.

  2. Segurança do aprendizado – sentir-se à vontade para aprender, fazer perguntas e errar.

  3. Segurança do desempenho – ter confiança para contribuir com habilidades e ideias.

  4. Segurança do desafio – poder propor mudanças e melhorias sem medo de retaliação.

Pequenas ações, grandes resultados

Transformar a cultura organizacional leva tempo, mas começa com pequenas atitudes diárias. Quando líderes escutam com empatia, reconhecem esforços e estimulam a transparência, criam um ciclo de confiança que fortalece toda a equipe.

