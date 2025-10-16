Isso é o que todo novo líder precisa fazer nos primeiros 30 dias de chefia

Businessman standing on the top of cliff looking through monocular for success. business concept of goal, mission, vision, career path and leadership. (Diki Prayogo/Getty Images)
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 18h22.
Assumir o primeiro cargo de liderança é como entrar em um território desconhecido. A transição de colaborador para gestor vem acompanhada de novas responsabilidades, desafios e aprendizados.
De acordo com o executivo e coach David Alison, há três pilares fundamentais para quem está começando. As informações foram retiradas de Medium.
No início, “vestir o chapéu de gestor” pode parecer atuar em um novo papel. Alison recomenda adotar uma postura mais observadora e abrir espaço para que a equipe proponha ideias e soluções.
Perguntas como “o que você acha?” e “por quê?” ajudam a estimular engajamento e demonstram abertura.
Ele também reforça que líderes não devem criticar alguém em público. Embora alguns gestores façam isso acreditando que serve como exemplo, essa estratégia raramente funciona. Alison lembra que há líderes bem-sucedidos conhecidos por agir de forma agressiva, mas isso não é justificativa para tratar os outros com falta de respeito.
Uma das maiores dificuldades dos novos líderes é delegar tarefas de forma eficaz. Alison explica que, em vez de detalhar o como, é melhor deixar claro o que precisa ser feito, por que é importante e qual é o resultado esperado, evitando confusões e retrabalhos.
O coach recomenda encerrar cada reunião revisando responsabilidades e prazos, garantindo que todos saibam exatamente quem faz o quê. Transparência, segundo ele, é o antídoto para dúvidas e mal-entendidos.
Seguir de perto o progresso da equipe é parte essencial da liderança. O papel do gestor é identificar obstáculos e ajudar a removê-los, especialmente quando envolvem burocracias ou barreiras externas.
Alison sugere, porém, que antes de intervir, o líder avalie se o colaborador tem condições de resolver o problema sozinho, atuando mais como orientador do que como salvador.
