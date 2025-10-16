Isso é o que todo novo líder precisa fazer nos primeiros 30 dias de chefia

Assumir o primeiro cargo de liderança é como entrar em um território desconhecido. A transição de colaborador para gestor vem acompanhada de novas responsabilidades, desafios e aprendizados.

De acordo com o executivo e coach David Alison, há três pilares fundamentais para quem está começando. As informações foram retiradas de Medium.

Você pode aprender os segredos de liderança de um dos maiores empresários do Brasil. Garanta sua vaga gratuita na Masterclass exclusiva e transforme sua forma de liderar

1. Como você se apresenta

No início, “vestir o chapéu de gestor” pode parecer atuar em um novo papel. Alison recomenda adotar uma postura mais observadora e abrir espaço para que a equipe proponha ideias e soluções.

Perguntas como “o que você acha?” e “por quê?” ajudam a estimular engajamento e demonstram abertura.

Ele também reforça que líderes não devem criticar alguém em público. Embora alguns gestores façam isso acreditando que serve como exemplo, essa estratégia raramente funciona. Alison lembra que há líderes bem-sucedidos conhecidos por agir de forma agressiva, mas isso não é justificativa para tratar os outros com falta de respeito.

2. Como você se comunica

Uma das maiores dificuldades dos novos líderes é delegar tarefas de forma eficaz. Alison explica que, em vez de detalhar o como, é melhor deixar claro o que precisa ser feito, por que é importante e qual é o resultado esperado, evitando confusões e retrabalhos.

O coach recomenda encerrar cada reunião revisando responsabilidades e prazos, garantindo que todos saibam exatamente quem faz o quê. Transparência, segundo ele, é o antídoto para dúvidas e mal-entendidos.

Quer aprender a pensar grande, agir com clareza e se conectar com pessoas de alto nível? Inscreva-se agora e participe gratuitamente da Masterclass com Jorge Paulo Lemann

3. Como você acompanha sua equipe

Seguir de perto o progresso da equipe é parte essencial da liderança. O papel do gestor é identificar obstáculos e ajudar a removê-los, especialmente quando envolvem burocracias ou barreiras externas.

Alison sugere, porém, que antes de intervir, o líder avalie se o colaborador tem condições de resolver o problema sozinho, atuando mais como orientador do que como salvador.

Aprenda sobre liderança com um especialista

A masterclass “Liderança com Jorge Paulo Lemann” é gratuita e online. Você terá acesso a três módulos exclusivos que ensinam a pensar grande com clareza, executar com simplicidade e eficácia e construir uma rede de pessoas talentosas para impulsionar sua carreira.

Com essa masterclass você pode:

Desenvolver uma mentalidade de Sonho Grande para alcançar objetivos ambiciosos

Aprender a executar com foco, simplicidade e eficácia, evitando erros comuns

Saber como se conectar com pessoas talentosas e diversas para acelerar o crescimento profissional

Equilibrar criatividade, inovação e pragmatismo para gerar resultados consistentes

Inscreva-se agora e garanta sua vaga gratuita para aprender com um dos maiores empresários do Brasil