O que realmente motiva profissionais — e por que seu time pode estar desanimado

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 17h43.
Entender o que faz uma equipe se sentir motivada é um dos maiores desafios das empresas modernas. A psicologia da motivação mostra que o engajamento nasce tanto de fatores internos, como propósito e crescimento pessoal, quanto de estímulos externos, como recompensas e reconhecimento.
Saber equilibrar esses dois lados é o que diferencia times que apenas cumprem metas daqueles que superam expectativas. As informações foram retiradas do site Bullseye Engagement.
A motivação intrínseca vem de dentro, quando o profissional busca realização, aprendizado ou propósito. Pesquisas da Universidade de Rochester apontam que pessoas com altos níveis desse tipo de motivação têm mais criatividade e persistência.
Já a motivação extrínseca surge de fatores externos, como benefícios e reconhecimento. Um levantamento do Glassdoor mostrou que mais de 60% dos profissionais consideram bônus e vantagens determinantes ao aceitar um emprego.
Programas de incentivo bem estruturados, segundo estudo do Incentive Research Foundation, podem elevar o desempenho em até 44%.
Especialistas defendem que o segredo está no equilíbrio entre autonomia e recompensas. Daniel Pink, autor do livro Drive, destaca que liberdade, propósito e maestria são pilares da motivação sustentável.
Empresas como Zappos e Atlassian, que valorizam esses princípios, registram níveis elevados de satisfação e produtividade.
O local de trabalho e a liderança influenciam diretamente o engajamento. Um estudo da Universidade de Warwick revelou que ambientes criativos e acolhedores aumentam a satisfação em até 37%. Além disso, segundo o instituto Gallup, gestores são responsáveis por 70% da variação no engajamento dos funcionários.
Líderes que inspiram, reconhecem conquistas e oferecem feedback constante conseguem manter suas equipes mais motivadas.
Para transformar a teoria em resultado, as empresas precisam adotar práticas simples: oferecer retorno constante, celebrar conquistas e adaptar estratégias ao perfil de cada colaborador.
A motivação não é apenas um estado de espírito, mas um fator estratégico que sustenta a produtividade e a inovação dentro das organizações.
