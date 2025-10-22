O que os melhores líderes do mundo fazem todos os dias — e você ainda não

Liderar é uma jornada de aprendizado constante, e os verdadeiros líderes entendem que nunca estão prontos.

Segundo Eric Laughlin, CEO da Agiloft, o que separa quem se adapta e prospera de quem fica estagnado é a vontade de adquirir novas habilidades todos os dias. As informações foram retiradas do site Reworked.

Liderança se constrói com prática e curiosidade

A crença de que líderes nascem prontos é um mito. Laughlin recorda a própria mãe, que conciliava vários trabalhos enquanto estudava por conta própria para se certificar em tecnologia.

O esforço a transformou em peça essencial do negócio da família e inspirou uma lição poderosa de que a liderança é construída passo a passo, com resiliência, aprendizado contínuo e disposição para errar e tentar novamente.

O valor de aprender sempre

Mesmo após anos de experiência como CEO, Laughlin continua buscando novos desafios. Ele participa de treinamentos de liderança, aprende novas ferramentas e troca experiências com outros executivos. Para ele, o segredo está em manter a mentalidade de que sempre há algo novo para dominar, mesmo em funções já conhecidas.

Humildade e escuta ativa fortalecem o líder

Reconhecer o que ainda não se sabe é o ponto de partida para o crescimento. Os líderes mais eficazes compartilham um traço comum, a humildade intelectual. Eles sabem dizer “não sei” e buscam respostas com curiosidade.

Além disso, valorizam a escuta ativa, prestando atenção genuína ao que os outros têm a dizer, sem pressa para responder. Essa postura amplia perspectivas e melhora decisões.

Criar uma cultura de aprendizado impulsiona a organização

Laughlin defende que o exemplo do líder contagia toda a equipe. Quando o aprendizado é celebrado e compartilhado, o resultado é um ambiente mais aberto à inovação e à troca de ideias.

Ele sugere valorizar quem busca novos conhecimentos, oferecer oportunidades práticas de desenvolvimento e estimular reflexões constantes sobre o que foi aprendido.

Aprender ajuda a lidar com a incerteza

O mundo dos negócios é imprevisível. Para Laughlin, líderes que mantêm o foco no aprendizado têm mais facilidade para navegar em períodos de mudança e incerteza.

Em vez de temer o desconhecido, eles se mantêm curiosos, fazem perguntas melhores e estão sempre prontos para se reinventar.

Liderança que inspira resultados

Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira.

