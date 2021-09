Nubank abre 100 vagas para formar programadores em Salvador

O Nubank anunciou um programa para a formação de mais de 100 programadores no estado da Bahia, que já está com inscrições abertas neste mês. A iniciativa será uma das primeiras ações de capacitação do NuLab Salvador, centro de inovação e tecnologia fundado pelo banco na capital baiana. Ele deve formar as turmas até o segundo trimestre de 2022.

O programa será realizado entre as escolas digitais Cubos Academy e Allura. Além disso, os cursos serão 100% online e focados no desenvolvimento de soluções móveis e seus sistemas.

Ao final dos cursos, os alunos se juntarão para desenvolver algum trabalho de impacto social positivo na comunidade de Salvador.

A área de tecnologia tem sido uma das mais promissores nos últimos anos, com déficit de profissionais no Brasil e em outros países. A ideia do banco é reforçar a empregabilidade das pessoas, oferecendo possibilidades de contratação até no banco.

Inscrições

As inscrições serão abertas a partir desta sexta-feira, 3, para residentes no estado da Bahia, sendo 70% das vagas reservadas para pessoas em Salvador e região metropolitana. O programa também terá critérios para distribuição das turmas, a fim de garantir a inclusão de alunos autodeclarados pretos ou pardos, mulheres e pessoas com deficiência.

Para saber mais sobre os cursos e inscrições, acesse este link.