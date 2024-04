Nova carreira em alta: o que faz um especialista em mercado de carbono? Quanto ganha? Veja respostas

Há um fator que conecta boa parte das empresas, não importa o tamanho ou indústria: a procura por profissionais especializados em mercado de carbono – e aquelas que ainda não estão atrás, devem começar a demandar por esse especialista nos próximos anos.

Estudos recentes confirmam que o Brasil pode ser um ator relevante no movimento global para reduções de emissões. De acordo com estimativa da Câmara de Comércio Internacional (ICC Brasil), o país pode receber até 120 bilhões de dólares em recursos destinados a esse setor até 2030.

Com isso, 3,4 milhões de novos postos de trabalho devem ser gerados até 2040– o que abre uma grande janela de oportunidade para quem possuir conhecimentos específicos em mercado de carbono.

No entanto, ainda que em pleno crescimento, esse setor pode gerar algumas dúvidas: o que faz um profissional nesse ramo? Qual o salário? Quais habilidades são necessárias? E, principalmente, como ingressar no setor? Veja respostas para as dúvidas mais frequentes.

Especialista em mercado de carbono: quem são eles?

Os especialistas em mercado de carbono são os profissionais responsáveis por projetar, implementar e monitorar estratégias relacionadas à transição para uma economia de baixo carbono, ou seja, uma economia que foca em diminuir as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. Mas as funções vão além disso. Veja outras atribuições desse profissional.

Análise de carbono: esse profissional também está encarregado de avaliar e quantificar as emissões de carbono relativas às atividades da empresa;

Desenvolvimento de projetos: ele deve criar e implementar iniciativas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa ou, ao menos, compensar – seja por meio da adoção de energia de fontes renováveis, reflorestamento ou eficiência energética;

Consultoria ambiental: preocupação ambiental deve fazer parte da estratégia e da rotina de todos os profissionais. Por isso, cabe ao especialista fornecer orientação sobre práticas sustentáveis e de governança para todas as áreas da organização;

Pesquisa e desenvolvimento: encontrar formas de inovar nesse mercado é outra atribuição do especialista, que precisa descobrir caminhos para avançar, seja por meio de novas tecnologias ou estratégias em direção a economia de baixo carbono.

Quanto ganha um especialista em mercado de carbono?

O salário de um especialista em mercado de carbono pode variar bastante de acordo com nível de experiência, localização da empresa e setor de atuação. Em média, segundo dados do Glassdoor, os salários estão na faixa de R$ 3 mil a 12 mil para um especialista em ESG focado em mercado de carbono. Mas há potencial para remunerações ainda maiores à medida em que o profissional ganha experiência e assume cargos de liderança.

Quais as perspectivas de carreira no mercado de carbono?

As perspectivas de carreira para especialistas em mercado de carbono são promissoras. Com a crescente preocupação global sobre as mudanças climáticas, as empresas notaram que era preciso ir atrás de trabalhadores para colocar em práticas projetos de redução das emissões de carbono. Além disso, a adoção de políticas climáticas mais ambiciosas por parte dos governos criam oportunidades adicionais para esses profissionais.

Quais habilidades necessárias para atuar no mercado de carbono?

Assim como em qualquer outro setor, para se destacar como especialista no mercado de carbono é essencial possuir uma combinação de habilidades técnicas e interpessoais.

Veja, abaixo, algumas das mais importantes:

Conhecer fundamentos de ciências ambientais;

Possuir familiaridade com os conceitos econômicos;

Saber analisar dados complexos;

Conseguir comunicar informações técnicas de forma clara;

Ter habilidades de negociação e influência.

