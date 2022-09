No Dia do Idoso, MRV lança programa para contratar corretores acima dos 60 anos

Neste sábado, 1º de outubro, é comemorado o Dia Internacional da Pessoa Idosa, data que visa sensibilizar a sociedade acerca do envelhecimento da população.

Diante disso, a MRV, uma das maiores construtoras da América Latina, lança o Programa 60+, com o objetivo de triplicar o número de corretores autônomos com idade superior a 60 anos entre os seus parceiros de venda.

"Ao mesmo tempo em que há um volume grande de pessoas maduras dispostas a continuar no mercado trabalho, há também uma demanda de consumo cada vez maior por parte desse público e isso também inclui o setor imobiliário", diz Thiago Ely, diretor executivo comercial da MRV.

"Dessa forma, ao valorizar esse perfil de mão de obra, mostramos que também estamos atentos aos nossos clientes, apresentando uma equipe plural, capacitada para atender aos mais variados tipos de demanda, gerando empatia e afinidade aos mais variados perfis", completa.

Como vai funcionar o Programa 60+ da MRV?

Nesta primeira etapa do programa, que será apoiado pela Maturi, empresa especializada em Diversidade Etária, o foco é no credenciamento de profissionais autônomos que queiram fazer uma renda extra ou uma transição de carreira após os 60 anos.

“A MRV oferece suporte às pessoas que querem atuar neste mercado, com treinamentos gratuitos on-line e presenciais, além de auxílio no processo de habilitação para o exercício da profissional, caso ainda não tenha", diz Ely.

Atualmente, 5% dos corretores da MRV já têm mais de 60 anos (cerca de 150 pessoas). A meta é ampliar esse contingente para um patamar entre 13% (400 pessoas) e 16% (500 pessoas), até o final deste ano.

Embora não sejam contratados pela construtora, a MRV oferece uma série de benefícios para os corretores, como Gympass, comissão diferenciada e clube de descontos, além de oportunidades de acréscimos na renda.

A companhia também fará um questionário aos interessados com o objetivo de identificar oportunidades para oferecer treinamentos.

Quando surgiu o Dia Internacional da Pessoa Idosa?

Em 14 de dezembro de 1990, a Assembleia Geral das Nações Unidas designou 1º de outubro como o Dia Internacional das Pessoas Idosas, por meio da Resolução 45/106. Já no Brasil, em 28 de dezembro de 2008, a Lei nº 11.433/2006 instituiu o Dia Nacional do Idoso.

Incluir os idosos será uma necessidade de todas as organizações, independente do segmento, uma vez que até 2050, 31% da população vai ter mais de 60 anos segundo dados do IBGE.

Além de uma questão social, também é uma oportunidade econômica. Somente em 2020, a chamada ‘geração prateada’ movimentou cerca de US$ 15 trilhões, segundo dados da Harvard Business Review. No Brasil, estima-se que a cifra foi de R$ 1,8 trilhão, de acordo com o Instituto & Locomotiva.

