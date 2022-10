Nubank abre vagas de emprego home office exclusivas para mulheres

Nesta terça-feira, 4, o Nubank anunciou a abertura de um programa que vai oferecer vagas de emprego exclusivas para mulheres na área de Segurança da Informação do banco digital.

Batizado de Hack Her Way a iniciativa vai recrutar mulheres (cis e trans), com níveis de experiência júnior e pleno.

Não há a exigência de inglês e, segundo comunicado do banco, serão aceitas candidatas de qualquer formação. Além disso, o modelo de atuaçãos das que forem selecionadas será 100% home office.

Entre os pré-requisitos, também estão:

Habilidades básicas de programação, em qualquer linguagem;

Conhecimentos básicos em estratégias de segurança da informação;

Interesse ou experiência na área de segurança da informação.

O processo seletivo vai contar com uma live para tirar dúvidas, que ocorrerá no dia 6 de outubro, e exercícios individuais e em grupo em que as candidatas terão de encontrar e reportar vulnerabilidades em programas fictícios. Por fim, a última etapa será composta de entrevistas individuais.

As interessadas em participar do Hack Her Way, devem se inscrever até o 9 de outubro no site do programa.

