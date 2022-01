Nike e Somos CIEE oferecem 21 bolsas de estudo para jovens negros

A Nike e o Somos CIEE lançaram um edital para conceder 21 bolsas de estudo voltadas a jovens negros da região metropolitana de São Paulo.

O projeto tem duração de quatro anos (2022 a 2025) e pretende promover o acesso de jovens negros ao ensino superior, reforçando o compromisso da empresa na promoção de diversidade, equidade e inclusão social.

As 21 bolsas são 100% integrais e oferecidas nos cursos universitários de Administração, Sistemas de Informação e Educação Física da Universidade Anhembi Morumbi. São destinadas para jovens autodeclarados pretos e pardos.

Cada estudante agraciado também receberá uma bolsa auxílio/suporte financeiro durante todo o período de formação para custeio de transporte e alimentação, além de apoio psicossocial e profissional pelo Somos CIEE, que é um programa que financia bolsas de estudos para jovens em situação de vulnerabilidade que buscam entrar no ensino superior.

“A parceria com o Somos CIEE é importante para potencializar outras iniciativas em execução nesses territórios, ampliando as oportunidades de desenvolvimento humano desses jovens”, disse Bruno Teixeira, Gerente de Propósito da Fisia, Distribuidora Oficial Nike no Brasil.

Para Rodrigo Miglio Nader, gerente de Assistência Social do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), a parceria reforça a importância de ações afirmativas para reparar desigualdades sociais históricas.

“O foco em jovens pretos e pardos permite combater uma desigualdade de gerações. São inúmeras barreiras que afastam a juventude da educação e perpetuam essa situação", disse Nader.

O programa conta com participação voluntária da ex-jogadora de vôlei e medalhista de ouro em Olímpíada Fernanda Garay, apoiadora da inciativa. Ela gravou um depoimento nas redes sociais do CIEE em que convida jovens a conhecer o programa.

“O esporte nos ensina valores que são fundamentais para conquistarmos vitórias também em nossas vidas pessoais. Agarrar com determinação e dedicação as oportunidades que surgem é um grande ensinamento. Não deixem de participar e se inscrever no edital”, afirma a atleta.

O edital contendo todas as informações e a lista dos documentos necessários para a participação está disponível no portal do Somos CIEE.

Das 21 bolsas de estudo oferecidas, sete serão destinadas para jovens cadastrados no CIEE, e as demais catorze serão para jovens de comunidades apoiadas pela plataforma “Feito pra Jogar” -- compromisso da Nike com parceiros comunitários para estimular crianças a se movimentar e para terem acesso ao esporte.

As condições para a inscrição são:

• Ser jovem autodeclarado preto e pardo;

• Ter cursado integralmente o ensino médio em escola pública;

• Apresentar a nota do Enem;

• Residir na região metropolitana de São Paulo;

Os parceiros comunitários contemplados no programa plataforma "Feito pra Jogar" são: Associação Hurra (Zona Leste), Instituto Esporte & Educação (Zona Oeste), Instituto Família Barrichello (Centro e Lapa), Instituto Janeth Arcain (Santo André ), Instituto JB12 (Guarulhos), ONG Social Skate (Poá) e Projeto Vida Corrida (Capão Redondo).

