Natura &Co abre vagas para Programa Aprendiz para jovens de escola pública

A Natura &Co América Latina, holding composta por Natura, Avon e The Body Shop, abre as inscrições para o Programa Aprendiz Florescer que selecionará jovens de 17 a 24 anos que estejam matriculados ou tenham finalizado o Ensino Fundamental ou Médio em instituições de ensino da rede pública.

O Programa Aprendiz tem como propósito contribuir com o desenvolvimento integral dos aprendizes por meio de capacitação profissional focada em enriquecer e desenvolver suas habilidades ao longo da sua jornada em Natura &Co, além de adquirir mais conhecimento sobre o mercado de trabalho.

Aposta na diversidade

A holding tem como objetivo a contratação de 100% de pessoas em situação de vulnerabilidade, sendo:

70% mulheres;

50% pessoas autodeclaradas pretas;

20% pessoas autodeclaradas pardas ou indígenas;

5% pessoas com deficiência;

15% de filhos ou irmãos de consultoras.

Quais são os requisitos?

Com duração de 15 meses, o programa oferece 93 vagas, distribuídas nas unidades de Natura e Avon nas cidades de São Paulo, Cajamar, Itupeva e Interlagos.

Entre os requisitos estão:

Ter a data de nascimento entre 30 de novembro de 2006 e 30 de março de 1999;

Ter entre 17 a 22 anos (é preciso ter data de nascimento entre 30/04/2001 e 31/12/2006);

Estar matriculado em Instituição de Ensino da rede pública ou ter concluído o Ensino Fundamental ou Médio em Instituição de Ensino da rede pública;

Não ter sido Jovem Aprendiz anteriormente;

Dispensa militar (acima de 18 anos e quando for o caso);

Ter o comprovante de vacinação contra COVID-19 (três doses);

Ter disponibilidade para trabalhar presencialmente entre às 08h e 14h.

Durante o processo seletivo, os participantes percorrerão uma jornada digital que inclui inscrição, formulários que avaliam a compatibilidade de perfil e entrevistas, com o objetivo de conhecer um pouco mais cada candidato, através de suas habilidades e competências.

Quais são os benefícios?

Com remuneração de R$ 1.100, o aprendiz terá como benefícios:

Vale Refeição nos dias de formação teórica e alimentação no refeitório nos dias de formação prática;

Vale Transporte e/ou Fretado;

Assistência médica e odontológica;

Seguro de vida;

40% de desconto em produtos Natura &Co.

Como se inscrever?

As inscrições para Programa Aprendiz Florescer vão até o dia 8 de janeiro e poderão ser realizadas no site da Natura &Co.