Lista traz as mulheres que mais se destacam em inovação aberta no Brasil

A relação entre equidade de gênero em postos executivos e os melhores resultados por uma empresa já foi comprovado por diversas pesquisas.

Recentemente, um levantamento da McKinsey feito com empresas da América Latina, por exemplo, apontou uma melhora de 14% nos indicadores de companhias que tinham uma divisão equilibrada entre homens e mulheres nos postos gerenciais.

No mercado de inovação, onde qualquer vantagem pode fazer grande diferença, um indicador como esse se torna ainda mais relevante. Não é de se estranhar, portanto, que mulheres venham sendo cada vez mais cortejadas para assumir postos nessa área.

Um levantamento do 100 Open Startups, consultoria especializada na conexão entre grandes empresas e startups, mostrou que 40% dos postos de gestão em programas de inovação aberta hoje são ocupados por mulheres.

Uma lista feita pela Future Dojo, joint-venture de educação da Exame e da ACE, reuniu 20 dessas mulheres, como forma de inspirar outras executivas que queiram trilhar o mesmo caminho de liderança na área de inovação.

Abaixo, selecionamos algumas dessas mulheres e explicamos por que elas se tornaram referência em inovação. A lista completa pode ser baixada neste link.

Amanda Graciano

A Head de startups no Cubo, programa de conexão com startups do Itaú, é Top Voice do Linkedin e referência quando o assunto é inovação e transformação digital.

Ao longo da carreira, Amanda acompanhou o desenvolvimento e crescimento de mais de 400 empresas e, em suas redes sociais, compartilha diversas ideias e achados sobre tecnologia e inovação, como forma de democratizar o conhecimento sobre esses assuntos.

Ana Virginia Carnaúba

Atualmente, Ana Carnaúba é líder da universidade corporativa da Deloitte. Antes, atuou por 13 anos no setor imobiliário, tendo trabalhado nas áreas de Expansão, Aquisição e Desenvolvimento de empresas como Camargo Corrêa, Casa Pinar e Cipesa.

A executiva ajudou a desenvolver diversos planejamentos estratégicos para construção de Business Cases de startups e prestou mentorias com foco em desenvolvimento de produtos.

Bedy Yang

A sócia da aceleradora americana 500 Startups é uma das mulheres mais admiradas e ativas no ecossistema brasileiro de startups. Antes de virar investidora, foi dona de uma loja que vendia produtos artesanais brasileiros em São Francisco (USA).

Em 2009, fundou o evento BRNewTech e a rede +Innovators, que conecta startups promissoras aos maiores investidores do Vale do Silício. Bedy é uma grande especialista em startups iniciais e costuma comentar sobre inovação aberta, investimentos e o ecossistema de startups no mundo todo.

Dani Junco

Dani fundou a primeira aceleradora que conecta mães empreendedoras ao ecossistema de inovação, a B2Mamy. Especialista em Marketing com foco em Branding, a empreendedora transformou sua dificuldade - voltar ao mercado de trabalho após ter se tornado mãe - em uma solução para outras mulheres com filhos que desejam empreender.

A executiva acredita que as mulheres podem equilibrar seus papéis em suas carreiras e na administração da família, se tornando líderes em seus trabalhos.

Milena Fonseca

A COO da ACE Cortex, braço de consultoria de inovação da ACE, de onde é sócia, já atuou na construção de mais de 30 novos negócios para 25 das 100 maiores corporações brasileiras e multinacionais que operam no país, nos mais diversos setores.

Atua diretamente com os funcionários e a liderança das empresas, ajudando-os a aprimorar suas metodologias, como Lean Startup e Scrum, e também a prototipar e construir seus novos negócios.

