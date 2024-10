Milionário que fez fortuna diz que ‘a IA será a maior criadora de riqueza da história’ – veja como

Ferramentas de inteligência artificial não são apenas para tarefas do dia a dia, como editar selfies ou vídeos. Elas também podem se tornar uma fonte de renda poderosa, afirma Matt Higgins, milionário, CEO da RSE Ventures e estrela do programa "Shark Tank" da ABC.

Segundo ele, a IA está quebrando barreiras que antes impediam as pessoas de alcançar liberdade econômica e sucesso na carreira. "A IA será a maior criadora de riqueza da história, porque não faz distinção de onde você nasceu, seu nível de educação ou quanto dinheiro você tem", diz.

Pode parecer uma afirmação ousada, mas, apesar das limitações, o mercado está crescendo rapidamente. Estima-se que o setor de IA, que já vale quase US$ 100 bilhões, contribuirá com impressionantes US$ 15,7 trilhões para a economia global até 2030, segundo um relatório da PwC.

“Não é que se você não pular nisso agora, você nunca poderá”, diz Higgins. “É que agora é a maior oportunidade para você capitalizar nisso.”

Abaixo, estão três maneiras de começar a usar a IA para ganhar dinheiro imediatamente, de acordo com especialistas ouvidos pela CNBC.

Essa são as recomendações de especialistas para ganhar dinheiro com IA

Trabalho freelancer

Se você tem habilidades em escrita, design gráfico ou edição de fotos e vídeos, a IA pode turbinar sua produtividade e aumentar seus ganhos. Ferramentas como Jasper já ajudam freelancers a criar conteúdos digitais rapidamente.

Esse tipo de trabalho pode pagar mais de US$ 100 por hora, segundo a CNBC, tornando o uso de IA uma vantagem competitiva para freelancers que buscam maximizar sua eficiência e lucros.

Empreendedorismo

Para pequenas empresas, a IA é uma ferramenta que pode potencializar as operações e aumentar a receita. Desde melhorar o gerenciamento de estoque até direcionar campanhas de marketing mais eficazes, os empresários podem usar a IA para tomar decisões mais inteligentes e precisas.

Tutoria de IA

Embora ainda não seja uma área de alta demanda, a tutoria em IA — ou seja: ensinar as pessoas a utilizar ferramentas de IA — promete se tornar um campo promissor.

À medida que mais pessoas buscam entender como a IA pode transformar suas vidas e negócios, especialistas em IA estarão em alta. Cursos gratuitos oferecidos por instituições de ensino renomadas, como a Faculdade EXAME, que é nota máxima no MEC, estão preparando os profissionais para esse futuro.

Leve seu conhecimento em IA para outro nível

Nesse novo cenário, a inteligência artificial não é apenas uma ferramenta, mas um aliado estratégico para quem deseja progredir profissionalmente. A diferença entre usar IA para simples tarefas e explorá-la como catalisador de novas formas de trabalhar pode ser o que separa o profissional comum daquele que realmente se destaca.

De olho em quem deseja começar uma carreira em IA, a Faculdade EXAME apresenta uma o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão exclusivo do treinamento assinado pela EXAME para incluir no currículo.

O programa é apresentado por Miguel Fernandes, Chief AI Offer na EXAME e um dos maiores nomes do mercado de inteligência artificial. Com vasta experiência prática e acadêmica, Fernandes vai se aprofundar nos conceitos, ferramentas e estratégias de IA que já estão transformando as empresas.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

