Salários de até R$ 51 mil: veja lista exclusiva com os salários dos profissionais de TI no Brasil

Esses 6 valores da Apple podem transformar seu jeito de liderar, segundo executivo da marca nos EUA

O americano Gary Comer, regional manager da Apple, traz direcionamentos à líderes que buscam ter sucesso com o seu time e com os negócios – a inspiração está no crescimento expansivo da empresa fundada por Steve Jobs há décadas, mas que segue como uma das mais modernas do mundo