'Essa é a principal barreira para começar a investir,' diz psicólogo financeiro

Em um momento em que muitos brasileiros buscam maior controle sobre suas finanças, um dado alarmante chama a atenção: apenas 37% da população no Brasil possui algum tipo de investimento, segundo um relatório da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais). Isso mostra que a maioria ainda está distante de aproveitar o potencial de crescimento que o mercado financeiro pode proporcionar.

De acordo com o Dr. Amos Nadler, especialista em finanças comportamentais, esse afastamento é frequentemente causado por um viés psicológico conhecido como "aversão à complexidade", considerado por ele o maior obstáculo para quem deseja começar a investir. Simplificando, as pessoas evitam tomar decisões financeiras porque elas parecem complicadas ou assustadoras. Nadler explica que o comportamento se assemelha ao receio inicial de entrar em uma academia: "Assim como alguém pode dizer que não entende como usar os equipamentos de ginástica, uma pessoa financeiramente insegura pode pensar: 'Isso está acima do meu entendimento. Eu simplesmente não sou bom com números'," explicou, em entrevista à CNBC Make It. Esse pensamento geralmente se junta a outro viés comum: aversão ao risco. O medo de perder dinheiro suado supera a empolgação de construir riqueza a longo prazo. Segundo Nadler, é comum ouvir pensamentos como: "Sei que a inflação está corroendo o valor do meu dinheiro, mas o mercado é tão instável que fico receoso."

O preço de esperar: tempo é dinheiro O maior custo dessa procrastinação não é apenas perder ganhos financeiros imediatos. Para jovens brasileiros, o que realmente está em jogo é o tempo como fator de crescimento financeiro. O poder dos juros compostos faz com que cada ano de atraso no início dos investimentos tenha um impacto significativo no resultado final. Por exemplo, imagine uma jovem de 20 anos que investe R$ 200 por mês em uma previdência privada ou fundo de investimento que rende 8% ao ano. Aos 65 anos, ela teria acumulado cerca de R$ 1,25 milhão. Caso comece apenas aos 25 anos, o valor cai para aproximadamente R$ 830 mil. E, se ela esperar até os 30, a quantia total despenca para R$ 547 mil. "Cada ano de atraso pode custar milhões na sua aposentadoria," reforça Nadler.

Como superar a barreira psicológica pode mudar sua vida de patamar Para vencer a aversão à complexidade, o primeiro passo é investir em renda fixa. Considere poupar uma quantia fixa mensalmente em um CDB à longo prazo, o que aparece como uma alternativa a risco zero e que impede que a inflação queime seu patrimônio. Aprender a investir não é apenas uma habilidade financeira, mas também uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento pessoal e profissional. Ao entender como multiplicar seus recursos, você se posiciona melhor para negociar salários, avaliar oportunidades de crescimento e planejar o futuro com segurança.