Mastercard abre inscrições para vagas de Estágio e Trainee em São Paulo

A Mastercard Brasil anuncia a abertura das inscrições para Estágio e Trainee voltadas para a divisão de Consultoria e Serviços, braço da companhia que auxilia clientes a gerarem impacto por meio de insights orientados por dados e tecnologia.

As oportunidades contemplam 4 trilhas de especialização:

Serviços de Marketing

Estratégia e Transformação

Análise de Performance

Experimentação de Negócios

A empresa busca talentos motivados a aprender e interessados em participar de projetos de grandes marcas globais nos setores de serviços financeiros, varejo e hospitalidade.

Para os estagiários, a jornada é marcada por mentoria prática e contato direto com lideranças e clientes, proporcionando uma vivência corporativa ampla desde o início da carreira. Já os trainees contam com exposição a projetos globais, aprendizado contínuo em diferentes frentes de atuação e inserção em uma cultura colaborativa orientada à inovação.

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Quais são os benefícios?

Além de bolsa auxílio (para estagiário) e de um salário compatível no mercado (para o trainee), a Mastercard oferece um pacote de benefícios diferenciado, que inclui:

Programa Work From Elsewhere (que permite trabalhar de qualquer lugar do mundo por até 20 dias ao ano),

(que permite trabalhar de qualquer lugar do mundo por até 20 dias ao ano), Acesso a plataformas de desenvolvimento profissional e acadêmico,

Dias dedicados exclusivamente ao voluntariado.

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Quais são os requisitos?

O modelo de trabalho é híbrido, com base no escritório de São Paulo. Os requisitos variam de acordo com a modalidade:

Estágio: Estudantes, com graduação prevista entre julho de 2027 e dezembro de 2027.

Trainee: Profissionais formados entre julho de 2025 e julho de 2026.

Como se inscrever?

As inscrições devem ser realizadas até o dia 22 de março pelo portal de carreiras da Mastercard.