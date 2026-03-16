Mastercard abre inscrições para vagas de Estágio e Trainee em São Paulo

O modelo de trabalho na Mastercard Brasil é híbrido, com base no escritório de São Paulo (Jonathan Bainbridge/Reuters)
Repórter
Publicado em 16 de março de 2026 às 13h18.
A Mastercard Brasil anuncia a abertura das inscrições para Estágio e Trainee voltadas para a divisão de Consultoria e Serviços, braço da companhia que auxilia clientes a gerarem impacto por meio de insights orientados por dados e tecnologia.
As oportunidades contemplam 4 trilhas de especialização:
A empresa busca talentos motivados a aprender e interessados em participar de projetos de grandes marcas globais nos setores de serviços financeiros, varejo e hospitalidade.
Para os estagiários, a jornada é marcada por mentoria prática e contato direto com lideranças e clientes, proporcionando uma vivência corporativa ampla desde o início da carreira. Já os trainees contam com exposição a projetos globais, aprendizado contínuo em diferentes frentes de atuação e inserção em uma cultura colaborativa orientada à inovação.
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Além de bolsa auxílio (para estagiário) e de um salário compatível no mercado (para o trainee), a Mastercard oferece um pacote de benefícios diferenciado, que inclui:
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O modelo de trabalho é híbrido, com base no escritório de São Paulo. Os requisitos variam de acordo com a modalidade:
As inscrições devem ser realizadas até o dia 22 de março pelo portal de carreiras da Mastercard.