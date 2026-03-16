Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Mastercard abre inscrições para vagas de Estágio e Trainee em São Paulo

Entre os benefícios os aprovados poderão trabalhar de qualquer lugar do mundo por 20 dias. As inscrições vão até 22 de março. Veja os requisitos

O modelo de trabalho na Mastercard Brasil é híbrido, com base no escritório de São Paulo (Jonathan Bainbridge/Reuters)

O modelo de trabalho na Mastercard Brasil é híbrido, com base no escritório de São Paulo (Jonathan Bainbridge/Reuters)

Layane Serrano
Layane Serrano

Repórter

Publicado em 16 de março de 2026 às 13h18.

Tudo sobreOportunidades de estágios
Saiba mais

A Mastercard Brasil anuncia a abertura das inscrições para Estágio e Trainee voltadas para a divisão de Consultoria e Serviços, braço da companhia que auxilia clientes a gerarem impacto por meio de insights orientados por dados e tecnologia.

As oportunidades contemplam 4 trilhas de especialização:

  • Serviços de Marketing
  • Estratégia e Transformação
  • Análise de Performance
  • Experimentação de Negócios

A empresa busca talentos motivados a aprender e interessados em participar de projetos de grandes marcas globais nos setores de serviços financeiros, varejo e hospitalidade.

Para os estagiários, a jornada é marcada por mentoria prática e contato direto com lideranças e clientes, proporcionando uma vivência corporativa ampla desde o início da carreira. Já os trainees contam com exposição a projetos globais, aprendizado contínuo em diferentes frentes de atuação e inserção em uma cultura colaborativa orientada à inovação.

Veja também: “Sem esforço não há crescimento”, diz Marcelo Tangioni, que hoje é CEO da Mastercard Brasil

Quais são os benefícios?

Além de bolsa auxílio (para estagiário) e de um salário compatível no mercado (para o trainee), a Mastercard oferece um pacote de benefícios diferenciado, que inclui:

  • Programa Work From Elsewhere (que permite trabalhar de qualquer lugar do mundo por até 20 dias ao ano),
  • Acesso a plataformas de desenvolvimento profissional e acadêmico,
  • Dias dedicados exclusivamente ao voluntariado. 

Veja também: “Queremos mudar o uso do escritório", diz VP de RH da Mastercard Brasil

Quais são os requisitos?

O modelo de trabalho é híbrido, com base no escritório de São Paulo. Os requisitos variam de acordo com a modalidade:

  • Estágio: Estudantes, com graduação prevista entre julho de 2027 e dezembro de 2027.
  • Trainee: Profissionais formados entre julho de 2025 e julho de 2026.

Como se inscrever?

As inscrições devem ser realizadas até o dia 22 de março pelo portal de carreiras da Mastercard.

Novos funcionários na Mastercard Brasil que iniciaram neste ano, entre eles, estagiários e trainees (Mastercard Brasil /Divulgação)

Acompanhe tudo sobre:Oportunidades de estágiosEstágiosMasterCard

Mais de Carreira

Fuga de cérebros? Demanda internacional por profissionais brasileiros cresce 53%

Pedimos ao ChatGPT para montar uma carteira de investimentos para iniciantes

5 tarefas que você pode parar de fazer por causa do ChatGPT

Quantos anos falta para eu me aposentar? Esse prompt do ChatGPT responde

Mais na Exame

Pop

'Sessão da Tarde': qual filme vai passar na TV Globo nesta segunda-feira, 16?

Mundo

Ataques de Israel deixam 886 mortos no Líbano, diz governo

Um conteúdo Bússola

82% dos millennials e da geração Z aprovam o fim da escala 6x1 sem redução salarial

Brasil

Anvisa suspende venda de azeites da marca San Olivetto por irregularidades