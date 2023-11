Magnatas do ESG: 96 bilionários brasileiros são de empresas consideradas sustentáveis; veja lista

Empresas do mundo investem em ESG na tentativa de ganhar destaque em um mercado cada vez mais competitivo. E não fazem isso apenas para atender às preocupações éticas, sociais e ambientais, mas também com foco em resultados financeiros. Afinal, adotar práticas mais sustentáveis dentro das organizações pode ser uma estratégia lucrativa.

Exemplo disso é que, dentre os bilionários brasileiros, 96 são de empresas consideradas sustentáveis. A informação faz parte de uma lista divulgada pela Forbes, em setembro de 2023, que leva em consideração as 20 companhias que fazem parte da carteira de investimentos do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3.

Série gratuita da EXAME ensina como aplicar o ESG na sua empresa - e ainda alavancar seu lucro com práticas sustentáveis! Clique aqui e inscreva-se

A WEG, multinacional de equipamentos eletroeletrônicos, ocupa a primeira posição no ranking das empresas ESG que mais contribuíram para a formação de bilionários, com 29 executivos. Na segunda posição, está a holding Itaúsa, com 11 bilionários, seguida pela Suzano, do setor de papel e celulose, que conta com 7 representantes.

Abaixo, você confere a lista completa.

WEG - 29 bilionários; Itaúsa - 11 bilionários; Grupo Suzano - 8 bilionários; Magazine Luiza - 7 bilionários; M. Dias Branco - 6 bilionários; CCR - 5 bilionários; BTG Pactual - 5 bilionários; Klabin - 4 bilionários; RaiaDrogasil - 4 bilionários; Itaú Unibanco / CBMM - 4 bilionários; Natura - 2 bilionários; Bradesco - 2 bilionários; Arezzo - 2 bilionários; Cosan/ Raízen / Rumo - 1 bilionário; Ambipar - 1 bilionário; Minerva - 1 bilionário; Casas Bahia / Grupo CB - 1 bilionário; GPA / Península - 1 bilionário; MRV / Banco Inter - 1 bilionário; Sulamérica - 1 bilionário.

Quer combinar lucro com práticas ESG? Série da EXAME ensina como fazer isso gratuitamente! Faça sua inscrição clicando aqui

Transforme a sua empresa em uma referência em ESG

Com o objetivo de mostrar o caminho para elevar os resultados das empresas implantando as diretrizes de ESG, a EXAME apresenta, entre 4 e 12 de dezembro, a série ESG para Negócios. Virtual e totalmente gratuito, o treinamento é a oportunidade de ouro para executivos ganharem sólidos conhecimentos e habilidades em ESG.

A aula é apresentada pela diretora de ESG da EXAME, Renata Faber, que possui 20 anos de experiência no mercado financeiro. Desde que assumiu a cadeira de diretora, trabalha ativamente em parceria com empresas para ajudá-las a avançar na agenda sustentável.

É a sua chance! Garanta a sua vaga na série gratuita clicando aqui

Durante os encontros, os participantes irão descobrir, dentre outras coisas:

Como implementar ESG na sua empresa?

Quais indicadores e KPIs são indispensáveis?

O que está por trás da sigla que está na boca de 9 em cada 10 CEOs?

Como medir o impacto nos stakeholders?

De que forma o ESG pode fortalecer a reputação da sua empresa?

Como alinhar propósito ao negócio?

Não fique de fora: Clique aqui e faça sua inscrição gratuita.

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME