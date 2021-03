Lojas Americanas abre vagas em todo o Brasil para seu programa de estágio

A Americanas está procurando por jovens para seu programa de formação de lideranças. Com mais de 1.700 lojas, as inscrições estão abertas para o seu Programa de Estágio em Loja 2021.

A empresa procura por alunos de qualquer curso de graduação, com previsão de formatura entre julho e dezembro de 2021. Eles desejam pessoas com perfil empreendedor e que queiram participar de um desenvolvimento para assumir a gestão das lojas no futuro.

No ano passado, o programa atraiu mais de 70 mil estudantes que queriam construir uma carreira de sucesso na Americanas.

Na edição de 2021, o processo será totalmente online e as vagas são nos estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo, Tocantins e no Distrito Federal.

São seis meses de estágio em ritmo acelerado, com imersão em todas as áreas de varejo e desenvolvimento de competências de gestão.

Além da bolsa-auxílio, os estagiários recebem vale transporte, auxílio refeição, possuem horários flexíveis e descontos em instituições de ensino, academias e em compras nas lojas físicas e nos sites Americanas, Submarino e Shoptime.

As inscrições vão até o dia 4 de abril pelo site.