Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Liderança apaixonada ou intensa: qual realmente engaja e entrega resultados?

Como o equilíbrio entre emoção e foco pode transformar resultados

Following the team manager card vector illustration. Human hand gesture with finger indicating direction in trendy halftone retro collage mixed media 90s style. Concept of team direction, business decision, leadership, guidance or strategy.

Following the team manager card vector illustration. Human hand gesture with finger indicating direction in trendy halftone retro collage mixed media 90s style. Concept of team direction, business decision, leadership, guidance or strategy.

Luana Cataldi
Luana Cataldi

Assistente de SEO

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 19h29.

Líderes podem mover montanhas, mas o jeito como fazem isso muda tudo. A paixão cria calor humano, inspira confiança e convida à colaboração. Já a intensidade em excesso gera pressão, medo e afasta as pessoas. 

Entender a diferença entre essas duas forças é essencial para construir equipes engajadas e resultados sustentáveis. As informações foram retiradas do site Executive Coaching Concepts.

A diferença entre paixão e intensidade na liderança

A paixão é acolhedora e inclusiva. Líderes apaixonados usam uma comunicação empática, escutam antes de falar, reconhecem o esforço da equipe e mantêm o foco em soluções.

Já os líderes intensos costumam se expressar de forma dura e impaciente, gerando desconforto e inibindo ideias. Ambos entregam resultados, mas o impacto humano é bem diferente: o apaixonado inspira confiança e engajamento, o intenso provoca resistência e medo.

Transforme sua forma de liderar e conquiste resultados reais. Garanta agora sua vaga na masterclass Liderança Transformadora. Inscreva-se aqui

Quando a intensidade vira obstáculo

O caso do técnico de basquete universitário Bob Knight mostra os riscos da intensidade fora de controle. Apesar dos títulos e da disciplina exemplar, suas explosões públicas e confrontos físicos acabaram comprometendo sua imagem e o relacionamento com atletas e colegas. 

Sua trajetória é um exemplo de como o excesso de autoridade pode destruir o que a paixão constrói.

A força da liderança apaixonada

O executivo Paul E. Purcell, que comandou a Robert W. Baird & Co., ilustra o poder da paixão bem direcionada. Combinando alto desempenho e respeito pelas pessoas, ele valorizava o trabalho em equipe, incentivava feedbacks constantes e criava um ambiente de confiança e propósito

Essa cultura resultou em expansão internacional e reconhecimento como uma das melhores empresas para se trabalhar.

Seja o líder que o mercado procura: preparado, inovador e inspirador. Participe da próxima turma e conecte-se a grandes empresas. Clique aqui e saiba mais

Quando e como usar a intensidade

Há momentos em que a intensidade é necessária, como em crises ou prazos críticos. Nessas horas, o foco e a rapidez na tomada de decisão são vitais. 

Mas, passado o momento de urgência, o retorno à paixão e ao diálogo é o que mantém a equipe motivada e resiliente. A intensidade constante gera cansaço emocional e pode destruir a base de confiança construída ao longo do tempo.

O equilíbrio ideal para liderar melhor

No dia a dia da liderança, o desafio não é escolher entre paixão ou intensidade, mas aprender a dosar as duas conforme o momento e a equipe. Líderes intensos podem aprender a moderar o tom e ouvir mais; líderes apaixonados devem saber ser firmes quando a situação pede agilidade.

O segredo está em equilibrar energia com empatia, foco com flexibilidade. Quando a paixão guia e a intensidade é usada na medida certa, o resultado é uma liderança que mobiliza, inspira e transforma.

Liderança que inspira resultados

Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira. 

A masterclass Liderança Transformadora oferece conteúdos aplicáveis, dinâmicas práticas e um ambiente rico em conexões.

Essa é a oportunidade de se preparar para um mercado em constante mudança, aprendendo com especialistas e empresas que já estão moldando o futuro do trabalho.

GARANTA SUA VAGA AQUI

Acompanhe tudo sobre:LíderesNa Prática - Liderança TransformadoraNa PráticaBranded Marketing

Mais de Carreira

A verdade incômoda sobre ser ‘bonzinho’ demais no trabalho

Esses quatro segredos definem líderes que deixam marcas duradouras nas empresas

Treino mental: como desenvolver segurança em si mesmo em qualquer fase da vida

Por que os líderes mais confiáveis admitem que não têm todas as respostas

Mais na Exame

Carreira

A verdade incômoda sobre ser ‘bonzinho’ demais no trabalho

Mercados

Microsoft perde US$ 150 bilhões em oito pregões e tem pior sequência em 11 anos

Brasil

Motta anuncia Guilherme Derrite como relator do projeto antifacção na Câmara

ESG

NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS: Como a CBA lidera a descarbonização do alumínio