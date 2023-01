Itaú busca profissionais com experiência comercial para programa de formação de gerentes

O Itaú Unibanco está com vagas abertas para um programa de formação de gerentes de agências. Batizado de Lidera+ Varejo, a iniciativa busca profissionais comerciais com experiência em outros setores que queiram fazer uma transição de carreira para o mercado financeiro.

Os aprovados serão contratados pelo banco e ingressarão no programa, que terá duração de 12 meses e unirá teoria, prática e proximidade com a alta liderança do Itaú, com o objetivo de desenvolver líderes para serem os próximos gerentes gerais nas agências. O modelo de trabalho é presencial.

O que é necessário para concorrer a uma das vagas do programa de formação de gerentes do Itaú?

Para se candidatar às vagas de emprego, os profissionais interessados devem atender aos seguintes requisitos:

experiência comercial e com gestão de pessoas,

ensino superior completo,

certificação CPA-10 emitida pela Anbima.

Caso o candidato não tenha a certificação, mas cumpra todos os outros requisitos, também poderá participar do processo seletivo e, após as entrevistas e aprovação na vaga, terá até 90 dias para tirar a certificação como parte do programa – contando com treinamentos e conteúdos disponibilizados pelo banco.

Confira algumas das cidades com vagas disponíveis: Salvador (BA), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO), Recife (PE), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo, Campinas, Jundiaí e litoral Norte e Sul (SP).

Como se inscrever no programa de formação de gerentes do Itaú?

As inscrições para o programa de formação de gerentes do Itaú podem ser feitas pela página da empresa na Gupy.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.