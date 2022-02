Itaú tem mais de 100 vagas abertas para a área de tecnologia

Para quem está procurando uma vaga de tecnologia, o Itaú Unibanco lançou um novo site focado nas oportunidades da área. E a página já tem mais de 100 vagas abertas em sua estreia.

São posições principalmente para as equipes de engenharia de dados e engenharia de machine learning, com oportunidades para nível plano, sênior ou especialista.

O novo site concentra as informações para os candidatos, com vídeos e depoimentos de funcionários. Quem não encontrar a sua vaga pode configurar um alerta para receber as novos oportunidades que surgirem.

Estevão Lazanha, diretor de Tecnologia do Itaú Unibanco, comenta que ter todas as informações sobre tecnologia no Itaú no mesmo lugar é vantajoso para todos.

“Temos ampliado constantemente o número de colaboradores na área de tecnologia, um movimento alinhado à transformação digital do Itaú. Apenas em 2021, foram mais de 2,5 mil colaboradores contratados para a área”, diz.

Os profissionais podem também conectar o perfil do LinkedIn no portal e descobrir sua afinidade com as vagas abertas. Confira o site de carreiras aqui.

