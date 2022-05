Veja qual foi a região do Brasil com o recorde de frio nesta quinta-feira

Foi nas alturas do Parque Nacional do Itatiaia, no sul fluminense, que a temperatura mais baixa do país teve registro nesta quinta-feira. À 1h da madrugada os termômetros marcaram 2,4 graus negativos, com sensação térmica ainda menor, de 10,4 graus negativos. O frio se estendeu por todo o estado fluminense, e a capital bateu seu recorde do ano nesta madrugada, com 11,5 graus na Vila Militar, na zona oeste da capital, às 4h, na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Além disso, há possibilidade de ondas de até 4 metros no litoral da cidade.

Apenas São Paulo não bateu recorde de frio nesta madrugada entre as capitais da Região Sudeste. A queda nos termômetros é efeito da passagem de uma massa de ar polar, que vem de longe, da Argentina, e ainda consegue ter efeito em parte do Brasil, como na Região Centro-Oeste.

Os últimos dias têm sido gelados no estado fluminense. Ontem, dia 18, a cidade do Rio tinha conquistado sua manhã mais fria — até então — também na Vila Militar, com 11,8 graus às 7h. Em Itatiaia foi ainda mais baixa do que nesta quinta, com a mínima logo no comecinho da manhã, às 6h, de 3,2 graus negativos, e sensação térmica de -12,7 graus. A marcação foi na estação que fica no parque nacional, região que não é habitada.

Além de investir no casaco, é preciso ficar atento com os ventos. Às 13h30, a cidade entrou em estágio de mobilização devido ao registro de rajada de vento forte na estação Marambaia (59,4 km/h), na última hora, e previsão de ventos fortes a muito fortes. De acordo com o Alerta Rio, até amanhã, dia 20, há previsão de aumento das rajadas de ventos, podendo ser muito forte (acima de 76 km/h) entre a tarde desta quinta e a madrugada de sexta.

E é melhor deixar o banho de mar para outro momento. A Marinha do Brasil emitiu alerta de ressaca, válido até as 21h desta sexta, dia 20, devido às fortes ondas que podem chegar a 4 metros. O deslocamento do ciclone Yakecan pela costa brasileira, que ajudou a derrubar as temperaturas principalmente no Sul do país, em direção ao litoral, deve provocar ventos intensos no litoral.

Já entre as estações do sistema Alerta Rio, da prefeitura, a menor temperatura foi de 14,4 graus, no Alto da Boa Vista, na zona norte do Rio, às 3h15.

A tendência para o Rio nos próximos dias é de mínimas ainda bem baixas, mas não deve haver novos recordes, segundo o Climatempo, diz a meteorologista Carine Gama, sobre a capital:

"Amanhã [sexta-feira], a mínima será de 13 a 14 graus e máxima de 22 graus, assim como hoje. No sábado, começa a melhorar, com temperaturas mais amenas, mais ainda baixas. A tendência é de alta para os próximos dias."

Ainda assim, a previsão é de que as mínimas na cidade do Rio fiquem abaixo dos 19 graus até o dia 27. As máximas também não devem ultrapassar os 25 graus.

O aumento gradual das temperaturas se dará devido ao afastamento gradual da massa de ar polar do continente, e se deslocando em direção ao oceano nos próximos dias.

"Quando tivemos a passagem da frente fria em que teve registro de granizo, atrás dela entrou essa massa de ar polar, como acontece. Essa massa, com centro formado no Norte da Argentina, próximo ao Uruguai, tem a amplitude muito intensa, chegando a vários estados do Brasil e ocasionando recorde de frio no Centro-Oeste e no sudeste. A consequência dessa massa de ar ainda continua, mas sem previsão de novos recordes, mantendo em torno de 12 graus. O frio perde força quando ela começa a caminhar em direção ao oceano, mais próximo do fim de semana", explica a meteorologista Carine Gama.

A madrugada teve registros ainda mais baixos em outros pontos do estado fluminense. Termômetros abaixo de zero, segundo estações do Inmet, apenas Itatiaia, no parque nacional, com 2,4 graus negativos e sensação térmica de 10,7 graus negativos. Em seguida foi o Pico do Couto, na divisa de Petrópolis e Miguel Pereira, com 1,8 grau, e Nova Friburgo, com 2,6 graus. Teresópolis e Três Rios tiveram 6,5 graus e Carmo marcou a mínima de 6,7 graus.

Aviso de ressaca

A Marinha emitiu alerta de ressaca para o litoral carioca, com possibilidade de ondas de 2,5 metros a 4 metros até as 21h desta sexta-feira, dia 20. A prefeitura do Rio está monitorando o nível da Lagoa Rodrigo de Freitas durante esse período. Ocorreu extravasamento em dois pontos: na altura do Parque dos Patins e do Corte de Cantagalo, afetando alguns trechos da ciclovia. Equipes da prefeitura fizeram uma ação de desassoreamento preventivo no canal do Jardim de Alah, na quarta-feira, 18, para minimizar os possíveis impactos.

Campanha do Agasalho

Devido à previsão de baixas temperaturas, a Secretaria municipal de Assistência Social (SMAS) adiantou o início da Campanha do Agasalho, e já recebe as doações. A mudança, que antecipa o calendário em pouco mais de um mês, é em decorrência do frio que deve permanecer durante o restante do mês de maio. Três unidades da pasta recebem doações de agasalhos, além de material de limpeza e de higiene pessoal.

Os itens para a campanha podem ser entregues nos seguintes locais, 24 horas por dia:

CREAS Maria Lina de Castro Lima - Rua São Salvador, 56, Flamengo.

CREAS Zilda Arns Neumann - Rua Cândido Magalhães, 88, Campo Grande.

Centro POP Bárbara Calazans - Rua República do Líbano, 54, Centro.

Veja onde e como contribuir para ONGs.

Veja a previsão do tempo para a cidade do Rio, segundo o Climatempo:

Hoje, dia 19: sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Após registro recorde, a temperatura pode variar de 12 graus a 22 graus.

Sexta-feira, dia 20: sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Mínima de 14 graus e máxima de 22 graus.

Sábado, dia 21: sol com algumas nuvens. Não chove. Mínima de 14 graus e máxima de 23 graus.

Domingo, dia 22: sol com algumas nuvens. Não chove. Mínima de 14 graus e máxima de 25 graus.

Segunda-feira, dia 23: sol com algumas nuvens. Não chove. Mínima de 15 graus e máxima de 27 graus.

