Instituto abre 500 vagas em curso de empregabilidade em Santa Catarina

O Instituto PROA, organização social focada no desenvolvimento de jovens de baixa renda, abriu 500 vagas para seu curso de empregabilidade e inserção no mercado de trabalho em Santa Catarina.

As vagas estarão disponíveis para jovens de qualquer cidade do estado. Para se inscrever, é necessário ter entre 17 e 22 anos. Também é necessário estar cursando ou ter concluído ensino médio em escola pública.

O curso tem duração de três meses, as aulas serão online e conduzidas por tutores. Serão abordados temas como comunicação, autoconhecimento, raciocínio lógico e como estruturar um projeto de vida e plano de carreira.

O PROA foi criado em 2007 a partir de um grupo de empresários que tinham um sonho em comum: ajudar jovens com poucas oportunidades a se tornarem protagonistas de suas próprias vidas.

O Instituto desenvolveu uma Plataforma e uma metodologia que pode ser ampliada para transformar a realidade de jovens de todo o país.

Desde a fundação, passaram pelo curso 8.500 alunos e 9 de cada 10 alunos formados conseguiu conquistar um emprego em boas empresas. Em 2021, o PROA, que nasceu em São Paulo, passou a atuar no Rio de Janeiro. No próximo ano, o sul será o próximo destino de expansão.

As inscrições podem ser feitas pelo Taqe. Confira mais informações aqui.

