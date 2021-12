Como empreendedores podem fazer o planejamento financeiro pessoal

Por Paula Bazzo, planejadora financeira

Outro dia estava em uma cafeteria com Tiago. Ele é profissional autônomo e se lamentava do período de final de ano que ele tinha uma queda significativa da sua renda. Falava que, enquanto quase todos do seu círculo de amigos ganhava décimo terceiro, ele se via com uma renda que caía quase que pela metade! E que os dois meses iniciais do ano costumavam ser muito difíceis para ele.

Perguntei se tinham outras questões financeiras que o aborreciam e rapidamente ele me relatou: não ter certeza da sua renda mensal, não ter férias e se sentir inseguro com o futuro, com a sensação de que a vida toda ele terá que trabalhar mesmo.

Sem perceber, por trás das suas insatisfações, Tiago tinha um material poderoso para traçar um planejamento pessoal para o novo ano! E assim como Tiago, é a partir dos seus desconfortos que você pode desenhar seu planejamento, respondendo a algumas perguntas:

O que incomoda?

O que precisaria acontecer que eliminaria essa insatisfação?

Quanto isso representa em números?

Como organizar para alcançar esse número?

É factível ou preciso criar objetivos intermediários ao objetivo maior?

Então, vamos pegar o primeiro desconforto de Tiago:

O que incomoda?

Ter a queda de renda no final do ano, não ter décimo terceiro e passar com dificuldade os dois primeiros meses do ano.

O que precisaria acontecer que eliminaria essa insatisfação?

Ter uma remuneração fixa mensal e ter um ganho adicional no final do ano.

Quanto isso representa em números?

Ganho fixo mensal: avaliar o ganho médio dos últimos 12 meses, associado ao seu custo de vida e determinar o valor mensal a ser pago. Vamos supor que seja $ 4.200/mês (na média!).

Ganho adicional de fim de ano: para satisfazer a sensação de décimo terceiro, no último mês do ano gostaria de receber $ $ 4.200 adicionais.

Como posso organizar para alcançar?

Ganho fixo mensal: Nos meses em que os ganhos são maiores, direcionar para reservas o valor excedente à remuneração mensal e, quando o fluxo de atendimentos for menor, usar a reserva financeira para manter a remuneração fixa.

Ganho adicional de fim de ano: Dividir o valor de $ 4.200 em 12 prestações, que resultaria em $ 350/mês. Direcionar para a reserva o valor mensal de $ 350 para, ao final do ano, distribuir a si mesmo como uma bonificação.

É factível ou preciso criar objetivos intermediários ao objetivo maior?

Ganho fixo mensal

Sim, já é um valor que está dentro do fluxo normal de recebimentos de sua atividade, precisaria apenas organizar a distribuição do dinheiro ao longo dos meses.

Ganho adicional de fim de ano

Ainda seria muito desafiador conquistar isso no primeiro ano, mas seria possível reservar $200/mês se ele fidelizar mais um cliente. Para o ano atual começará com esse valor menor, de forma a ter $ 2.400 de bonificação ao final de um ano, mas para o próximo pensará em estratégia para ter o montante desejado.

Percebe que esse exercício pode ser feito em questão de minutos? Que tal escrever seus 5 desafios financeiros, escolher os 3 prioritários e responder a essas perguntas de modo estruturado? Acredito que em uma hora de dedicação você passará de uma miopia de objetivos para um estado de clareza e motivação para as conquistas do novo ano. Sucesso!

