Insegurança no ambiente de trabalho: vilã ou aliada do desempenho?

Até que ponto a insegurança pode ser saudável para o ambiente de trabalho? Para Andréa Krug, psicóloga formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e especialista de RH, um pouco de medo é um bom sinal, mas quando a insegurança domina revela um despreparo.

Sentimentos como medo e insegurança fazem parte da experiência humana, no entanto, o ato de coragem é saber como usá-los para se desenvolver. Segundo a especialista, líderes inseguros têm a tendência de microgerenciar tarefas, tornando-se um executor de alto cargo, ao invés de delegar e inspirar seus liderados para que entreguem uma performance melhor.

Sentir medo é saudável

Sentir medo, ao contrário do que muitos acreditam, não é um sinal ruim, é um sentimento que deixa em alerta. No ambiente de trabalho, principalmente em cargos de liderança, o medo revela que há muito em a perder e que por isso é necessário estar preparado para diferentes cenários.

“Esse medo é o que protege no sentido de que é preciso um preparo, e humildade para reconhecer que somos constantes aprendizes, sempre vai ter alguma coisa para aprender.” afirma a especialista.

Sendo assim, é preciso saber usar esse sentimento a favor do desenvolvimento pessoal e profissional.

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Transforme o medo em crescimento

Para que sentimentos como medo e insegurança não se tornem paralisantes, ou transforme líderes em microgerenciadores, é necessário reconhecer a raiz desses sentimentos e usá-los para agir com consciência de possíveis riscos.

1. Nomeie o medo para desarmá-lo

A coragem começa em admitir. Em vez de esconder a insegurança sob uma “armadura”, o primeiro passo é identificar o que causa o desconforto. Ao admitir para si mesmo (ou para a equipe) que um projeto gera "frio na barriga", você retira o peso da vergonha e abre espaço para a solução real.

2. Use a insegurança como um "checklist" de preparação

Já que o medo é um sinalizador, use esse sentimento como um incentivo para melhorar. Transforme essa preocupação em uma lista de ações, o medo de uma apresentação, por exemplo, deve ser convertido em pesquisas e ensaios.

3. Abandone a armadura do controle

O microgerenciamento, citado por Krug, é o medo e uma tentativa de evitar o erro. Para crescer, o líder precisa trocar o controle pela confiança. Aceitar que você não tem todas as respostas permite que você delegue com eficácia e use a inteligência coletiva da equipe, em vez de se sobrecarregar tentando ser infalível.

4. Cultive a mentalidade de "eterno aprendiz"

A humildade protege o profissional da arrogância. Quando cada desafio é encarado como uma oportunidade de aprendizado, o medo de errar diminui, pois o foco deixa de ser "parecer perfeito" e passa a ser "tornar-se melhor". É a transição da necessidade de ter razão para a curiosidade de aprender.

5. Entre no "jogo" apesar do desconforto

O jogo profissional é o lugar onde nos expomos ao risco. O passo final é a ação: mesmo com insegurança, é preciso dar o passo à frente. Entender que o desconforto é o sinal de que está saindo da estagnação e entrando em sua zona de desenvolvimento.

Como executivos lidam com risco e incerteza

Diante dos desafios descritos por especialistas como Andrea Krug, o desenvolvimento da liderança passa, cada vez mais, pela capacidade de lidar com a insegurança de forma produtiva.

É nesse contexto que iniciativas de formação ganham relevância. A masterclass gratuita promovida pelo Na Prática, com Roberto Sallouti — CEO do BTG Pactual —, propõe uma reflexão direta sobre tomada de decisão, gestão de riscos e preparo em cenários de alta pressão, temas diretamente conectados ao uso inteligente do medo no ambiente profissional.

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