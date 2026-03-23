Antes de ser gigante, a Nike foi uma ‘ideia maluca’ de um jovem empreendedor

Não dá para negar que a Nike é referência como marca e produtos de esporte. O sucesso está expresso em número: em 2024, a empresa chegou a faturar US$51,4 bilhões. No entanto, nem todo mundo sabe que a marca nasceu de uma ideia “maluca”.

Phil Knight, fundador da Nike, conta em sua autobiografia A Marca da Vitória como foi construir uma marca de sucesso. Durante seu mestrado em Stanford, Knight defendeu a tese de que os tênis de corrida japoneses iriam dominar o mercado americano.

Aos 24 anos, em 1962, teve uma ideia que descreveu como “maluca”. Seu plano era viajar para o Japão e se tornar distribuidor do produto. O que o empresário buscava era mais que criar uma marca de sucesso, mas fazer algo que fosse criativo e deixasse uma marca em sua vida.

Enxergou na Onitsuka Tiger, uma marca de calçados japonês, a oportunidade de construir seu império.

Não ficar de fora do jogo da vida

Phil Knight conta em seu livro que tinha o desejo de ser bem sucedido, apesar de não compreender a definição certa para isso, mais do que isso, seu real desejo era não viver uma vida medíocre.

Gostando ou não, a vida é um jogo. Quem nega essa verdade, quem se recusa a entrar no jogo, fica esperando nas linhas laterais – e eu não queria isso.

A Masterclass com Roberto Sallouti é o próximo passo

Assim como acredita que a vida é um jogo, Knight deseja que sua vida reflita a emoção de uma partida decisiva e que seu trabalho fosse tão prazeroso que se tornasse como um esporte. E sua primeira reunião com a Onitsuka Co. foi uma como uma final de copa do mundo.

O jogo começou emocionante quando Knight chegou 30 minutos atrasado depois de errar o local da reunião. O executivo precisou dar bons dribles quando questionado pelos empresários japoneses qual empresa estava representando, mas saiu bem da marcação improvisar "Eu represento a Blue Ribbon Sports, de Portland, no Oregon" respondeu.

A partir daí sua jogada ensaiada garantiu o sucesso, Knight apresentou três propostas de implementação do produto com base no seu estudo de mercado, Tiger: o Limber Up (para corrida), o Spring Up (salto em altura) e o Throw Up (arremesso de disco).

O maior risco é nunca entrar em campo

A história da Nike começa com uma leitura de mercado ousada, uma aposta desconfortável e a coragem de entrar no jogo antes de se sentir pronto. Phil Knight não tinha todas as respostas, mas tinha algo decisivo: visão estratégica para identificar oportunidades onde outros viam risco.

É exatamente esse tipo de mentalidade que separa quem assiste do lado de fora de quem constrói trajetórias relevantes. Em mercados competitivos, não basta trabalhar duro — é preciso entender o jogo, antecipar movimentos e agir com intenção.

Se você quer desenvolver essa capacidade estratégica e tomar decisões com mais clareza em cenários complexos, a Masterclass com Roberto Sallouti é um convite para isso. Uma aula pensada para quem quer elevar o nível de pensamento e atuação profissional.

Entre no jogo com quem entende de decisões estratégicas — participe da Masterclass com Roberto Sallouti