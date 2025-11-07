'IA vai reorientar a economia global', diz CEO da ServiceNow

A inteligência artificial está deixando de ser uma curiosidade tecnológica para se tornar o novo alicerce da economia global. É o que afirma Bill McDermott, CEO da ServiceNow, gigante da computação em nuvem. "Este é o maior avanço na tecnologia empresarial em meio século", comentou. As informações foram retiradas do Business Insider.

O próprio McDermott reconhece os impactos sobre o mercado de trabalho e defende uma reação ativa por parte das empresas: contratar talentos estratégicos e requalificar seus quadros.

“Estamos reavaliando e retreinando todos os funcionários para construir a força de trabalho do futuro”, afirmou.

Na ServiceNow, essa visão já está em curso. A empresa está contratando profissionais para áreas como vendas, arquitetura de tecnologia e engenharia avançada, especialistas capazes de implementar projetos de IA em questão de semanas.

Ao mesmo tempo, os colaboradores atuais estão passando por processos de requalificação para lidar com novos desafios e tecnologias.

A mensagem de McDermott revela uma transformação que vai além da automação: trata-se de uma reconfiguração estrutural da maneira como empresas operam e da forma como profissionais precisam se posicionar.

O domínio da inteligência artificial aplicada deixou de ser um diferencial técnico para se tornar uma exigência estratégica. E isso vale para líderes, gestores, analistas e executivos de todas as áreas.

McDermott também alertou que 95% das iniciativas corporativas em IA ainda falham em gerar retorno. Por isso, o foco precisa ser na aplicação eficiente e integrada da tecnologia.

A ServiceNow, segundo ele, desenvolveu uma plataforma capaz de funcionar sobre sistemas legados, simplificando a transição digital sem a necessidade de “derrubar tudo e começar do zero”.

O impacto no negócio é evidente: no terceiro trimestre de 2025, a ServiceNow registrou crescimento de 22% na receita, revisou para cima sua projeção anual e celebrou mais de 100 contratos acima de US$ 1 milhão.

O avanço é impulsionado por produtos baseados em IA e parcerias estratégicas com empresas como Nvidia e FedEx.

À medida que a IA se torna parte central da estratégia corporativa, dominar suas aplicações práticas é o que definirá os profissionais aptos a liderar a próxima era da transformação empresarial.

