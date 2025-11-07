Jensen Huang revela 6 startups de IA que moldam o futuro do trabalho

Jensen Huang, CEO Nvidia afirmou que toda a força de engenharia de software e design de chips da Nvidia utiliza ativamente uma ferramenta de IA chamada Cursor, voltada para aumentar a produtividade dos profissionais. As informações foram retiradas do Business Insider.

Segundo Huang, empresas do futuro terão "uma combinação de humanos e humanos digitais", operando juntos para entregar mais e melhor.

“Nós agora temos IAs para todos os nossos engenheiros. Os ganhos de produtividade, o trabalho que fazemos, são muito melhores”, afirmou.

Conheça as 6 startups citadas por Jensen Huang

Huang destacou seis startups que, segundo ele, já fazem parte da transformação do mercado de trabalho nas empresas.

OpenAI – criadora de modelos de linguagem como o ChatGPT

Harvey – plataforma de IA aplicada ao setor jurídico

OpenEvidence – ferramenta voltada à área de saúde

Cursor – assistente de codificação desenvolvido pela Anysphere

Replit – ambiente colaborativo de programação com IA

Lovable – tecnologia de “vibe coding” para tornar o processo criativo mais intuitivo

A aposta da Nvidia nesse ecossistema não é só simbólica. Em setembro, a empresa anunciou um investimento de até US$ 100 bilhões em infraestrutura para a OpenAI, que será operada com chips e data centers fornecidos pela própria Nvidia.

A adoção em massa do Cursor dentro da Nvidia mostra como a IA já não é mais um experimento isolado, mas parte integrante do dia a dia das equipes.

De acordo com o executivo, os agentes de IA têm o poder de dividir tarefas complexas em etapas menores, otimizando tempo e aumentando a assertividade, seja no desenvolvimento de código, em análises legais ou mesmo no setor de saúde.

Profissionais que aprendem a usar IA saem na frente

Ao defender que a Nvidia tenha um dia 50 mil colaboradores humanos e 100 milhões de assistentes de IA distribuídos por toda a companhia, Huang lança um alerta silencioso ao mercado: não haverá futuro sem integração com inteligência artificial.

Essa nova configuração exige profissionais preparados para gerenciar, colaborar e construir ao lado das máquinas inteligentes. Como reforçou Hemant Taneja, CEO da General Catalyst, em entrevista recente:

“Alguns humanos vão gerenciar agentes de IA. Alguns agentes de IA vão gerenciar humanos. Imagine como os organogramas terão que mudar.”

