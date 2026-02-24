As 5 habilidades mais valorizadas no Brasil em 2026, segundo o LinkedIn

A transformação digital segue redesenhando o mercado de trabalho brasileiro, e a inteligência artificial ocupa papel cada vez mais central nesse processo. É o que mostra a nova edição da lista Habilidades em Alta 2026 no Brasil, levantamento anual do LinkedIn que identifica as competências que mais crescem no país e que devem ganhar protagonismo ao longo do ano.

O estudo indica que a evolução tecnológica, a digitalização acelerada das empresas e a mudança nas estruturas de carreira vêm elevando a complexidade das funções e ampliando a demanda por profissionais capazes de integrar tecnologia, estratégia e habilidades humanas.

Um em cada cinco profissionais no mundo afirma que a falta de qualificação adequada dificulta sua busca por emprego, evidenciando um descompasso entre as exigências do mercado e a preparação da força de trabalho, segundo a pesquisa.

“O que vemos é um aprofundamento claro da transformação digital no Brasil. A inteligência artificial deixa de ser um tema concentrado em áreas técnicas e passa a integrar o cotidiano de praticamente todas as funções, elevando o nível de exigência das organizações", afirma Guilherme Odri, editor-chefe do LinkedIn Notícias Brasil.

O diferencial competitivo, segundo Odri, já não está apenas no acesso à tecnologia, mas na capacidade de integrá-la aos sistemas existentes, garantir segurança e conformidade, e transformar dados em decisões estratégicas com impacto real no negócio.

As habilidades que devem ganhar destaque em 2026

A análise do LinkedIn identificou cinco grandes grupos de competências que sintetizam as transformações estruturais do mercado brasileiro:

Estratégia de IA, plataformas e sistemas inteligentes — impulsionadas pela adoção crescente de inteligência artificial generativa, automação e análise de dados nas empresas.

— impulsionadas pela adoção crescente de inteligência artificial generativa, automação e análise de dados nas empresas. Marketing, comunicação e storytelling estratégico — com maior valorização da capacidade de traduzir dados e tecnologia em narrativas claras para negócios e clientes.

— com maior valorização da capacidade de traduzir dados e tecnologia em narrativas claras para negócios e clientes. Engenharia de software, APIs e desenvolvimento de sistemas — refletindo a necessidade de integração tecnológica entre plataformas e serviços digitais.

— refletindo a necessidade de integração tecnológica entre plataformas e serviços digitais. Gestão de programas, projetos e operações — competências voltadas à eficiência operacional e à coordenação de iniciativas complexas.

— competências voltadas à eficiência operacional e à coordenação de iniciativas complexas. Segurança da informação, cibersegurança e conformidade técnica — área cada vez mais estratégica diante do aumento de riscos digitais e exigências regulatórias.

“Hoje o mercado exige um equilíbrio cada vez maior entre competências técnicas e comportamentais, capazes de conectar áreas, orientar decisões e transformar conhecimento em execução”, diz o editor-chefe do LinkedIn Notícias Brasil.

Carreiras mais interdisciplinares

O levantamento mostra que as funções estão se tornando mais híbridas. Conhecimentos técnicos, como modelos de linguagem (LLMs), integração de sistemas e segurança digital — passam a caminhar junto com competências comportamentais, como liderança, escuta ativa, pensamento sistêmico e colaboração.

Essa combinação, segundo especialistas, tende a definir os profissionais mais competitivos nos próximos anos. A tecnologia deixa de ser diferencial isolado e passa a exigir capacidade de articulação estratégica e visão de negócio.

Como o estudo foi feito

A metodologia do LinkedIn avalia o crescimento anual das habilidades com base em dois critérios principais:

Aquisição de competências : crescimento das habilidades adicionadas aos perfis dos usuários.

: crescimento das habilidades adicionadas aos perfis dos usuários. Êxito na contratação: aumento da presença dessas habilidades entre profissionais efetivamente contratados.

Foram comparados dados de dezembro de 2024 a novembro de 2025 com o mesmo período anterior. Competências linguísticas, habilidades digitais básicas e itens considerados muito gerais foram excluídos para garantir maior precisão na análise.

O que isso significa para profissionais

Para quem planeja a carreira, a principal mensagem do estudo é que a atualização contínua deixou de ser opcional. A tendência não é apenas aprender novas ferramentas, mas desenvolver visão estratégica, capacidade de integração entre áreas e domínio das mudanças tecnológicas que impactam os negócios.

Num cenário em que a inteligência artificial se torna transversal, profissionais capazes de unir tecnologia, comunicação e gestão tendem a ganhar vantagem competitiva, e a definir o perfil das lideranças do futuro.