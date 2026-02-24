As 5 habilidades mais valorizadas no Brasil em 2026, segundo o LinkedIn

Um em cada cinco profissionais no mundo afirma que a falta de qualificação adequada dificulta sua busca por emprego, aponta estudo (Sundry Photography/Getty Images)
Repórter
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 10h30.
Última atualização em 24 de fevereiro de 2026 às 10h38.
A transformação digital segue redesenhando o mercado de trabalho brasileiro, e a inteligência artificial ocupa papel cada vez mais central nesse processo. É o que mostra a nova edição da lista Habilidades em Alta 2026 no Brasil, levantamento anual do LinkedIn que identifica as competências que mais crescem no país e que devem ganhar protagonismo ao longo do ano.
O estudo indica que a evolução tecnológica, a digitalização acelerada das empresas e a mudança nas estruturas de carreira vêm elevando a complexidade das funções e ampliando a demanda por profissionais capazes de integrar tecnologia, estratégia e habilidades humanas.
Um em cada cinco profissionais no mundo afirma que a falta de qualificação adequada dificulta sua busca por emprego, evidenciando um descompasso entre as exigências do mercado e a preparação da força de trabalho, segundo a pesquisa.
“O que vemos é um aprofundamento claro da transformação digital no Brasil. A inteligência artificial deixa de ser um tema concentrado em áreas técnicas e passa a integrar o cotidiano de praticamente todas as funções, elevando o nível de exigência das organizações", afirma Guilherme Odri, editor-chefe do LinkedIn Notícias Brasil.
O diferencial competitivo, segundo Odri, já não está apenas no acesso à tecnologia, mas na capacidade de integrá-la aos sistemas existentes, garantir segurança e conformidade, e transformar dados em decisões estratégicas com impacto real no negócio.
A análise do LinkedIn identificou cinco grandes grupos de competências que sintetizam as transformações estruturais do mercado brasileiro:
“Hoje o mercado exige um equilíbrio cada vez maior entre competências técnicas e comportamentais, capazes de conectar áreas, orientar decisões e transformar conhecimento em execução”, diz o editor-chefe do LinkedIn Notícias Brasil.
O levantamento mostra que as funções estão se tornando mais híbridas. Conhecimentos técnicos, como modelos de linguagem (LLMs), integração de sistemas e segurança digital — passam a caminhar junto com competências comportamentais, como liderança, escuta ativa, pensamento sistêmico e colaboração.
Essa combinação, segundo especialistas, tende a definir os profissionais mais competitivos nos próximos anos. A tecnologia deixa de ser diferencial isolado e passa a exigir capacidade de articulação estratégica e visão de negócio.
A metodologia do LinkedIn avalia o crescimento anual das habilidades com base em dois critérios principais:
Foram comparados dados de dezembro de 2024 a novembro de 2025 com o mesmo período anterior. Competências linguísticas, habilidades digitais básicas e itens considerados muito gerais foram excluídos para garantir maior precisão na análise.
Para quem planeja a carreira, a principal mensagem do estudo é que a atualização contínua deixou de ser opcional. A tendência não é apenas aprender novas ferramentas, mas desenvolver visão estratégica, capacidade de integração entre áreas e domínio das mudanças tecnológicas que impactam os negócios.
Num cenário em que a inteligência artificial se torna transversal, profissionais capazes de unir tecnologia, comunicação e gestão tendem a ganhar vantagem competitiva, e a definir o perfil das lideranças do futuro.