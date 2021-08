Heineken abre inscrições para trainee com salário de R$ 7.800

O Grupo Heineken abriu nesta sexta-feira, 20, as inscrições para seu programa de trainee 2022. As vagas aceitam recém-formados de qualquer curso e oferecem salário de 7.800 reais.

O objetivo do programa Leadership Experiences é desenvolver profissionais recém-formados para que se tornem lideranças da empresa no futuro.

Em 12 meses de trainee, os selecionados passarão por mentoria com gestores de diferentes áreas, passarão por desenvolvimento de liderança, rotação de cargos e vão conduzir projetos estratégicos.

Para tentar uma vaga, é necessário ter dois anos de formação em cursos de bacharelado, tecnólogo ou licenciatura. A empresa também procura por pessoas com nível de inglês intermediário, experiência profissional e disponibilidade para mudar de cidade.

O inglês é necessário para contato com a liderança estrangeira da companhia, mas a Heineken oferece um programa interno de idioma para quem precisar desenvolver a fluência.

Serão seis etapas de seleção, todas online e incluindo entrevista gravada em vídeo, testes, dinâmica de grupo, resolução de cases e entrevistas com vice-presidentes.

A previsão para o início do trainee é em fevereiro de 2022. O cargo também tem benefícios como PLR, vale-refeição ou restaurante (dependendo do local), vale-transporte ou estacionamento, plano de saúde, seguro de vida e descontos em produtos do Grupo Heineken.

As inscrições vão até o dia 16 de setembro pelo site.

Mais de 300 vagas de emprego na Heineken

A cervejaria também tem mais de 300 vagas abertas em diversas cidades brasileiras. E ainda está com as inscrições abertas para seu programa de estágio.

No estágio, estudantes de qualquer curso podem se inscrever e o inglês não é obrigatório. É necessário ter disponibilidade de um a dois anos para estagiar, e morar na cidade da vaga ou ter mobilidade para deslocamento diário ao local de trabalho.

Para as vagas efetivas, a empresa tem vagas para ajudante, técnico, analista, vendedor, supervisor, gerente, entre outros. E em área de tecnologia, supply chain, comércio, finanças e recursos humanos.

Confira as vagas de emprego no site.

