Heineken tem mais de 300 vagas abertas em diversas cidades

O Grupo Heineken tem ótimas notícias para os amantes da cerveja no Brasil: para acompanhar o crescimento dos negócios no país, a empresa abriu mais de 300 vagas em diversas cidades brasileiras. E ainda está com as inscrições abertas para seu programa de estágio.

A seleção para os dois processos será remota para garantir a segurança de todos. Nas vagas efetivas, os requisitos e etapas variam de acordo com a posição e os aprovados terão início imediato.

A Heineken oferece benefícios como vale-refeição ou restaurante no local (a depender da localidade), vale-transporte ou estacionamento (a depender da localidade), plano de saúde, seguro de vida e descontos em produtos do Grupo Heineken.

A empresa tem vagas para ajudante, técnico, analista, vendedor, supervisor, gerente, entre outros. E em área de tecnologia, supply chain, comércio, finanças e recursos humanos.

Segundo a empresa, eles buscam por pessoas com seus valores, que são: respeito, protagonismo, qualidade, paixão e diversão.

Confira as vagas de emprego no site.

Vagas de estágio

O grupo também abriu inscrições para o programa de estágio com 17 vagas nas áreas de Sustentabilidade, Relações Governamentais, Comunicação, Qualidade, Logística e Recursos Humanos.

As oportunidades são para as cidades de Igrejinha (RS), Itu (SP), Manaus (AM), Pacatuba (CE), Recife (PE), São Paulo (SP), e Salvador (BA).

Estudantes de qualquer curso podem se inscrever e o inglês não é obrigatório. É necessário ter disponibilidade de um a dois anos para estagiar, e morar na cidade da vaga ou ter mobilidade para deslocamento diário ao local de trabalho.

As inscrições ficam abertas até o dia 25 de agosto pelo site da 99 jobs.