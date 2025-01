Quer conseguir sua vaga dos sonhos? Diretor executivo dá dicas para otimizar seu perfil no LinkedIn

Com mais de 1 bilhão de usuários globalmente, o LinkedIn é a principal plataforma para quem busca ampliar seu networking no mercado profissional. Um perfil otimizado é sua vitrine para recrutadores, colegas e parceiros de negócios.

Para Jason Foodman, diretor administrativo da Archetype, seu perfil deve ser baseado em quatro pilares, que, por sua vez, devem ser transmitidos da maneira mais clara e concisa possível:

Quem é você;

O que você está fazendo hoje no mundo profissional;

O que você já fez anteriormente;

O que você quer ou busca para o futuro.

"Qualquer informação que fuja disso deve ser removida por completo," escreveu Foodman, para a Entrepreneur Magazine. Confira outras seis dicas que do executivo para ser bem visto pelo seu público-alvo.

1. Pense bem nas imagens presentes em seu perfil

Antes de mais nada, tenha uma foto de perfil, e, principalmente, uma imagem de capa. Frequentemente, a foto de capa é deixada em branco, o que deixa uma grande lacuna na parte mais importante da sua página.

Ainda que "qualquer coisa seja melhor do que nada", Foodman sugere que você se esforce para criar uma imagem de capa que tenha algum significado.

"Escolha uma foto que traga um senso de entendimento e validação para sua pessoa," disse. "No mínimo, a imagem deve te validar profissionalmente de alguma forma."

2. Verifique sua conta

Diferentemente de outras redes sociais, conseguir o selo de verificado é gratuito no LinkedIn. A marca confirma sua identidade e também traz uma sensação de credibilidade para o seu perfil.

Fazer essa verificação é muito simples: basta enviar uma foto de seu documento que o selo aparecerá ao lado de seu nome dentro de horas. Para Foodman, "essa verificação é vital para sua carreira."

3. Dedique-se ao título

O título é a seção mais lida do seu LinkedIn. Situada logo abaixo de seu nome, ela precisa captar a atenção do seu público imediatamente, não importa quem seja.

O especialista sugere que você evite escrever mais do que o necessário, evitando usar palavras que não contribuam diretamente com sua apresentação. "Seja conciso e específico. Use esse espaço para dizer, claramente, o que você faz e/ou quer fazer.

4. Configure (e use) sua seção "Em destaque"

Essa seção é pouquíssimo usada, mas serve como um "outdoor" para seus principais trabalhos. Você pode colocar posts, newsletters, artigos, links externos, mídias de diversos tipos ou outros conteúdos que você deseja destacar.

Geralmente, os visitantes do seu perfil só vêem as duas ou quatro primeiras publicações (dependendo se estão acessando do computador ou celular), então, priorize-as.

5. Liste suas habilidades e recomende competências de seus colegas

Há uma seção no LinkedIn onde você pode listar suas principais habilidades -- e seus colegas podem confirmar que você é bom mesmo naquilo que diz ser. Você pode colocar até 50 habilidades, mas os visitantes só vêem duas.

Por isso, é importante ordená-las da maneira que mais te valoriza, e se você conseguir que alguma dessas habilidades seja confirmada por um membro mais sênior da sua empresa, você já está à frente de muitos concorrentes.

6. Seja extremamente específico na seção de experiências

Aqui é onde você lista todas as experiências profissionais que já teve. É, literalmente, a vitrine para tudo o que você já fez e, também, o motivo para as pessoas abrirem o seu perfil: todos querem ver o que você já fez.

Muitas pessoas (principalmente quem trabalha em empresas menos conhecidas) usa essa seção para descrever a organização, mas isso é um erro. "Pense nessa página como seu currículo, um espaço onde você descreve suas funções dentro da empresa," explica Foodman.

Ele sugere empregar tópicos para descrever as principais funções e conquistas que você protagonizou durante seu emprego. "Foque principalmente em suas duas últimas ocupações, que serão as mais analisadas pelos recrutadores."

O que muita gente não sabe é que o LinkedIn permite que você associe habilidades, mídias, releases, relatórios e qualquer outro documento ou link relacionado ao seu trabalho na empresa. Isso também traz clareza sobre suas funções aos recrutadores.

Alguns consideram o LinkedIn um substituto do currículo tradicional. Apesar de essa visão ser debatida, é inegável que se trata de uma ferramenta profissional vital para networking e que vale o esforço de ser configurada e otimizada. Em muitos casos, o LinkedIn é usado literalmente no lugar de um currículo e pode ser o diferencial para que você seja considerado em uma oportunidade.

Por isso, Foodman recomenda que você explore todas as seções, experimente diferentes configurações e organize cada lista de forma que destaque os aspectos mais importantes para você.

