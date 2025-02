Excel nunca mais: essas 20 ferramentas devem estar no arsenal de todo analista de dados

No mundo dos negócios, a capacidade de transformar dados em insights estratégicos é essencial para o sucesso.

Ferramentas de Business Intelligence (BI) desempenham um papel muito importante nesse processo, permitindo que empresas analisem grandes volumes de informações, identifiquem tendências e tomem decisões embasadas. Com base no levantamento do site TechTarget, reunimos as 20 principais soluções de BI para 2025, destacando suas principais funcionalidades e diferenciais.

1. Microsoft Power BI

Uma das ferramentas mais populares, oferece visualizações interativas, integração com diversas fontes de dados e recursos avançados de inteligência artificial.

2. Tableau

Famoso por seus gráficos dinâmicos e intuitivos, o Tableau facilita a análise visual de dados e permite a exploração de grandes volumes de informações.

3. Qlik Sense

Utiliza um mecanismo associativo exclusivo que permite explorar dados sem depender de consultas pré-definidas, tornando a análise mais flexível.

4. Looker

Plataforma de BI baseada em nuvem que permite modelagem de dados e análises avançadas com integração ao Google Cloud.

5. SAP BusinessObjects

Solução robusta voltada para grandes corporações, com forte capacidade de geração de relatórios e análise de dados em tempo real.

6. SAS Visual Analytics

Com foco em machine learning e inteligência artificial, oferece análises preditivas e geração automática de insights estratégicos.

7. Sisense

Plataforma que permite a incorporação de análises diretamente em produtos e aplicativos, tornando os dados acessíveis em qualquer ambiente digital.

8. Domo

Ferramenta baseada em nuvem que unifica dados de diferentes fontes e permite colaboração em tempo real com dashboards interativos.

9. IBM Cognos Analytics

Solução da IBM que combina BI tradicional com inteligência artificial, facilitando a criação de relatórios automatizados e predições avançadas.

10. Oracle Analytics Cloud

Plataforma em nuvem da Oracle que oferece machine learning e análise preditiva para tomada de decisões embasadas.

11. Google Looker Studio (antigo Data Studio)

Ferramenta gratuita do Google que permite a criação de dashboards personalizáveis e integração com outros produtos da empresa, como Google Analytics e BigQuery.

12. MicroStrategy

Conhecida por seu alto nível de segurança e desempenho, a ferramenta oferece recursos avançados de análise, inteligência artificial e mobilidade.

13. Yellowfin BI

Diferencia-se ao combinar BI tradicional com storytelling de dados, permitindo que usuários criem narrativas visuais para comunicar insights.

14. TIBCO Spotfire

Utiliza inteligência aumentada para identificar padrões ocultos nos dados, sendo amplamente utilizada nos setores de saúde e finanças.

15. Zoho Analytics

Focada em pequenas e médias empresas, oferece automação de relatórios e integração com diversas plataformas, como CRMs e ERPs.

16. Mode Analytics

Plataforma baseada em SQL voltada para analistas de dados, permitindo exploração e colaboração em tempo real para análises avançadas.

17. ThoughtSpot

Com interface de pesquisa semelhante ao Google, permite que usuários consultem dados em linguagem natural e obtenham insights instantâneos.

18. GoodData

BI em nuvem que permite a criação de análises personalizadas e integração com diversas soluções empresariais.

19. Pyramid Analytics

Oferece uma abordagem unificada para análise de dados, combinando modelagem avançada, machine learning e relatórios detalhados.

20. Dundas BI

Ferramenta altamente personalizável para criação de dashboards interativos e análise detalhada de dados para diversas necessidades corporativas.