"Quais suas metas para os primeiros 30/60/90 dias?": como responder na entrevista de emprego

Durante uma entrevista de emprego, uma das perguntas mais comuns e importantes que os recrutadores podem fazer é sobre suas metas para os primeiros 30, 60 e 90 dias no cargo. Responder bem a essa pergunta mostra que você é proativo, que entende as expectativas da função e que está preparado para contribuir desde o início. A seguir, veja como responder a essa pergunta de forma eficaz, com base nas melhores práticas do setor.

1. Entenda as expectativas da função

Antes de definir suas metas, é crucial que você compreenda completamente as expectativas do cargo. Isso inclui as responsabilidades principais, os objetivos da equipe e da empresa, e como sua função contribui para o sucesso geral. Durante a entrevista, você pode começar sua resposta mencionando que, nos primeiros dias, seu objetivo será entender profundamente essas expectativas. Por exemplo:

"Nos primeiros 30 dias, minha meta principal será me familiarizar com as operações da empresa, entender as expectativas da equipe e aprender sobre os principais processos e ferramentas utilizadas. Quero garantir que estou completamente alinhado com as metas e prioridades da empresa."

2. Estabeleça metas claras e mensuráveis para os primeiros 30 dias

No primeiro mês, sua prioridade deve ser a adaptação e o aprendizado. Mostre que você está comprometido em se integrar rapidamente à equipe e ao fluxo de trabalho. Metas claras e mensuráveis são fundamentais para garantir que você está no caminho certo. Exemplos de metas para os primeiros 30 dias podem incluir:

"Nos primeiros 30 dias, planejo me encontrar com todos os membros-chave da equipe para entender melhor suas responsabilidades e como posso apoiá-los. Também me comprometo a aprender e dominar as ferramentas e sistemas principais que usarei no meu dia a dia, além de começar a contribuir para projetos menores."

3. Defina metas de curto prazo para os primeiros 60 dias

Após o primeiro mês de adaptação, é hora de começar a fazer contribuições mais significativas. Suas metas para os 60 dias devem incluir a aplicação do que você aprendeu e a participação ativa em projetos e tarefas importantes. Isso demonstra que você não só se adaptou rapidamente, mas também está pronto para agregar valor. Um exemplo de resposta poderia ser:

"Nos primeiros 60 dias, pretendo começar a liderar pequenos projetos e iniciativas, aplicando o conhecimento adquirido nas primeiras semanas. Vou focar em identificar áreas de melhoria nos processos existentes e começar a propor soluções que possam aumentar a eficiência da equipe."

4. Trace metas de médio prazo para os primeiros 90 dias

Ao final dos 90 dias, você deve estar totalmente integrado à equipe e capaz de liderar projetos e tomar decisões de forma autônoma. Este é o momento de mostrar que você está preparado para contribuir de forma mais estratégica. Uma resposta eficaz pode incluir:

"Nos primeiros 90 dias, minha meta é assumir a liderança de projetos importantes e contribuir de forma estratégica para os objetivos da equipe. Quero estar em uma posição onde eu possa identificar oportunidades de crescimento e inovação dentro do meu setor, além de começar a trabalhar em estratégias de longo prazo que beneficiem a empresa."

5. Personalize suas metas para a empresa e a função

Embora essas metas sejam amplamente aplicáveis, é importante personalizá-las de acordo com a empresa e a função específica para a qual você está se candidatando. Demonstre que você fez sua lição de casa ao alinhar suas metas aos objetivos estratégicos da empresa. Isso mostrará ao recrutador que você está realmente comprometido com o sucesso da organização.

Por que você deve saber dessas metas

Responder à pergunta "Quais suas metas para os primeiros 30/60/90 dias?" de forma estruturada e com clareza pode impressionar os recrutadores e destacar sua capacidade de planejar e executar. Ao definir metas específicas, mensuráveis e alinhadas com os objetivos da empresa, você demonstra que está preparado para contribuir de maneira significativa desde o primeiro dia. Lembre-se de adaptar sua resposta para refletir as necessidades da empresa e a função desejada, garantindo que você se destaque como o candidato ideal.