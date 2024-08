8 sinais para saber se você mandou bem na entrevista de emprego

Participar de uma entrevista de emprego pode ser estressante, e é natural querer saber como você se saiu. Embora você não possa prever o resultado com certeza, há alguns sinais positivos que indicam que você fez uma boa impressão. A seguir, veja oito indicadores que podem sugerir que você mandou bem na entrevista, segundo informações compiladas pelo site The Muse:

1. Sua entrevista durou mais do que o previsto

Se a entrevista estava agendada para durar 30 minutos, mas acabou se estendendo para 45 minutos ou até uma hora, isso é um bom sinal. Quando o entrevistador está interessado em você, ele tende a prolongar a conversa para conhecer mais sobre suas habilidades e experiências. Como explica Emily Liou, fundadora da CultiVitae e coach de carreira, “se não fosse uma boa opção, eu não perderia o tempo de ninguém e encerraria no horário previsto. Mas quando encontrávamos um candidato excelente, tentávamos gastar mais tempo para esclarecer o que precisávamos saber para tomar uma decisão informada.”

2. A linguagem corporal do entrevistador foi positiva

A comunicação não verbal, especialmente a linguagem corporal, tem grande peso durante uma entrevista. Como aponta Eliot Kaplan, ex-VP de Aquisição de Talentos na Hearst Magazines, sinais como o entrevistador se inclinar para frente quando você diz algo importante, sorrir ou demonstrar um brilho nos olhos indicam que ele está engajado com o que você está dizendo. Mesmo em entrevistas virtuais, se o entrevistador fizer contato visual frequente com a câmera e se mantiver ereto, é um sinal de interesse positivo.

3. A conversa fluiu naturalmente

Entrevistas podem ser estressantes, mas, no fundo, elas são conversas entre humanos. Se sua interação fluiu mais como um bate-papo natural do que como um interrogatório, é um bom sinal. Trocas amistosas e uma conversa fluida indicam que o entrevistador não apenas estava interessado em você, mas também se sentiu confortável durante a conversa. No entanto, lembre-se de que algumas empresas conduzem entrevistas muito estruturadas com perguntas pré-determinadas, então, não se desanime se o entrevistador seguiu um roteiro rígido.

4. Você foi questionado com perguntas complementares

Entrevistadores interessados costumam fazer perguntas complementares que exploram mais profundamente suas respostas. “Eles estão fazendo perguntas que desenvolvem bem o que você está dizendo? Ou parecem apenas seguir uma lista de perguntas obrigatórias?”, questiona Kaplan. Se o entrevistador pressiona por mais detalhes, isso geralmente é um bom sinal, mesmo que possa parecer intimidante no momento. No entanto, se o entrevistador apenas repetir a mesma pergunta, pode ser um sinal de que você não forneceu informações suficientes na resposta inicial.

5. Eles querem que você conheça outros membros da equipe

Se você for convidado a conhecer outros membros da equipe que não estavam originalmente programados para a entrevista, ou se for solicitado a se encontrar com o chefe do entrevistador, é um forte indicador de que estão empolgados com você. Isso geralmente significa que querem garantir que você é o ajuste perfeito e acelerar o processo de aprovação, envolvendo outras pessoas influentes. Esse cenário pode não ser comum, especialmente em entrevistas virtuais, mas se mencionarem a introdução a líderes de departamento, é um sinal positivo.

6. O entrevistador “vendeu” o emprego e a empresa para você

Lembre-se de que uma entrevista de emprego deve funcionar nos dois sentidos: a empresa avalia se você é uma boa opção para o cargo e você avalia se é um bom lugar para trabalhar. Se o entrevistador começou a destacar as oportunidades de crescimento, os benefícios, a cultura da empresa e outras vantagens, é um sinal de que querem deixar você empolgado com o cargo. Também é positivo se perguntarem sobre sua busca de emprego e se você está entrevistando em outros lugares, indicando que estão avaliando quão competitivo será a oferta para garantir sua contratação.

7. O entrevistador forneceu um cronograma para os próximos passos

Conseguir uma entrevista é um grande passo, mas é apenas uma parte do processo de contratação. Se o entrevistador forneceu detalhes sobre o cronograma de contratação e o que você pode esperar como próximos passos, isso indica que estão interessados e querem mantê-lo informado sobre o que vem a seguir. Além de ser um bom sinal para sua candidatura, também demonstra que a empresa tem um processo de entrevista claro e organizado e valoriza a transparência com os candidatos.

8. Sua mensagem de agradecimento recebeu uma resposta rápida

Você sabe da importância de enviar uma nota de agradecimento após a entrevista e seguiu essa recomendação. Se sua mensagem recebeu uma resposta rápida, agradecendo seu tempo e mencionando que entrarão em contato em breve, isso é um sinal de que você está em alta consideração e eles querem mantê-lo engajado no processo de contratação. Melhor ainda é quando você recebe um e-mail sobre os próximos passos antes mesmo de ter a chance de enviar seu agradecimento.

Por que você precisa saber disso

Esses sinais podem indicar que você fez uma boa entrevista, mas lembre-se de que cada empresa e entrevistador é diferente. Mesmo que você não tenha percebido todos esses indicadores, isso não significa necessariamente que a entrevista não foi bem. Manter uma atitude positiva e continuar se preparando para as próximas etapas é a melhor estratégia enquanto aguarda uma resposta.