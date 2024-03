Como desenvolver habilidades verdes: saiba o que são green skills

O conceito de ESG (Environmental, Social, and Governance) ganha cada vez mais relevância no cenário corporativo global, indicando uma tendência que se estenderá por décadas. Nesse contexto, as habilidades verdes, ou green skills, competências para executar trabalhos seguindo as boas práticas de ESG.

Importância do ESG no mercado de trabalho

A sustentabilidade tornou-se um pilar essencial nos modelos de negócio, refletindo na emergência de um novo perfil profissional demandado pelo mercado. Essa transformação está alinhada com o aumento da necessidade das habilidades voltadas para a implementação de práticas de ESG.

Ascensão das habilidades verdes

Entre 2015 e 2021, a presença de talentos com competências verdes subiu de 9,6% para 13,3%, segundo o Global Green Skills Report 2023 do LinkedIn. Este crescimento de 38,5% sinaliza uma valorização crescente dessas habilidades. Adicionalmente, observou-se um aumento de 22,4% nas vagas de emprego que requerem green skills no último ano, com o Brasil destacando-se nesse cenário global.

Tipos de habilidades verdes (green skills)

As green skills englobam valores, percepções e atitudes voltadas para a sustentabilidade, abrangendo não somente o conhecimento técnico sobre práticas ambientais, mas também a habilidade de aplicá-las em diversos contextos. As principais incluem: