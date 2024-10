Esse é o erro número 1 que candidatos a emprego cometem: ‘Eles usam o ChatGPT de maneira errada’

Jeremy Schifeling é um especialista em recrutamento e autor de um livro que ensina como usar o ChatGPT para buscar emprego. Não é por acaso que, quando alguém com um currículo desses revela o maior erro na hora de procurar posições de trabalho, o mundo fica atento para escutar.

Em um artigo para a CNBC, Schifeling revelou a maneira correta de usar a IA para fazer o seu currículo brilhar. “Usada corretamente, ela pode ajudar você a conseguir a entrevista — e, finalmente, o emprego”, disse.

Essa é a maneira errada de usar a IA

“Na minha experiência, a maioria dos candidatos a emprego que usam o ChatGPT ou outras plataformas de IA começam com um prompt como ‘Gere um currículo de marketing’. Isso pode parecer um ótimo lugar para começar, mas é o maior erro que você pode cometer’, diz ele.

Na visão do especialista, a resposta da IA para esse prompt tende a ser engessada e pouco verdadeira. “E essa não é a primeira impressão que você quer causar”, avalia.

Essa é a maneira certa de usar a IA

O especialista explica que existe um caminho melhor para usar a tecnologia. E ele elencou em quatro passos simples. Confira a seguir.

Comece com um rascunho de currículo escrito por um humano (ou seja, você) Identifique e incorpore palavras-chave ausentes Quantifique as realizações e demonstre os resultados Revise, revise, revise!

Saia do básico e use a IA para além do óbvio

