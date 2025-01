Como responder "Como seu último aprendizado fora do trabalho ajudou nele?" na entrevista de emprego

Perguntas mais amplas e que fogem do escopo corporativo nas entrevistas de emprego buscam entender como o candidato aplica aprendizados pessoais em sua vida profissional. Uma delas é “como seu último aprendizado fora do trabalho te ajudou nele?”, que permite que o recrutador conheça as habilidades comportamentais de quem está sendo sabatinado.

Para responder de forma eficaz, é preciso ser racional e escolher um exemplo significativo e alinhado às competências valorizadas pela empresa. Confira algumas dicas que podem ajudar:

Escolha um aprendizado relevante

O exemplo deve ser significativo e demonstrar habilidades que podem ser aplicadas no trabalho. Veja:

Aprender um idioma novo mostra disciplina e esforço;

Participar de um curso de fotografia pode destacar sua criatividade;

Aprender a meditar demonstra inteligência emocional e foco.

Conecte o aprendizado ao ambiente de trabalho

Explique como esse aprendizado impactou positivamente sua vida profissional, dando exemplos práticos:

“Aprender espanhol me ajudou a me comunicar melhor com clientes internacionais, além de aumentar minha confiança em reuniões multiculturais”;

“A prática de ioga melhorou minha capacidade de lidar com pressão e encontrar soluções com mais clareza.”

Seja autêntico

Escolha algo que realmente faça sentido para você. Não invente uma história apenas para impressionar o recrutador, pois a falta de naturalidade pode ser percebida. Além disso, mentir na seletiva fará com que sua imagem fique manchada perante àquela empresa.

Por que os recrutadores perguntam isso?

Não existe uma única fórmula correta quando se fala em entrevista de emprego, mas de modo geral os recrutadores fazem perguntas desta natureza para avaliar as habilidades transferíveis, ou seja, como os aprendizados adquiridos fora do trabalho podem ser aplicados para agregar valor à empresa.

Também observam a curiosidade e interesses pessoais, tentando entender mais sobre quem é aquele candidato como pessoa e como seus interesses contribuem para sua visão de mundo e abordagem no trabalho.

Além disso, analisam o poder de argumentação do sabatinado, entendendo se este consegue se vender de forma clara, coesa e precisa.

Como responder perguntas difíceis na entrevista de emprego?

Respostas para perguntas complexas exigem preparo e uma abordagem estratégica, e para se sair bem é preciso compreender o objetivo do questionamento antes de respondê-lo.

Também é indicado estruturar a resposta usando a técnica STAR (Situação, Tarefa, Ação, Resultado), ser sucinto e direto, evitando divagações, e se conectar com a vaga, mostrando como suas experiências ou aprendizados se alinham às necessidades do cargo.

Dicas do que não falar em uma entrevista de emprego

Existem alguns pontos que devem ser evitados durante a entrevista:

Críticas: Não fale mal de empregadores anteriores, mesmo que tenha tido experiências negativas. Se for questionado do porquê saiu da empresa, diga que seus interesses profissionais mudaram;

Não fale mal de empregadores anteriores, mesmo que tenha tido experiências negativas. Se for questionado do porquê saiu da empresa, diga que seus interesses profissionais mudaram; Inventar histórias: Seja honesto e autêntico, pois informações falsas podem ser facilmente percebidas;

Seja honesto e autêntico, pois informações falsas podem ser facilmente percebidas; Se alongar demais: Respostas muito extensas podem parecer confusas. Mantenha o foco na pergunta principal;

Respostas muito extensas podem parecer confusas. Mantenha o foco na pergunta principal; Assuntos irrelevantes: Mencionar aprendizados que não tenham impacto no ambiente profissional pode dar a impressão de que você não entendeu a pergunta.

Por que você deve saber disso?

Estar preparado para responder perguntas reflexivas e incomuns durante uma entrevista de emprego pode ser o diferencial que você precisa para conquistar a vaga. Saber como abordar questões sobre aprendizados pessoais mostra que você é proativo, versátil e tem capacidade de integrar experiências diversas ao seu crescimento profissional.

Além disso, mostrar alinhamento entre seus aprendizados e o que a empresa valoriza aumenta suas chances de destacar-se entre outros candidatos.