Como responder "Como esta posição pode ajudar na sua carreira?" em uma entrevista de emprego

Comumente feita em entrevistas de emprego, a pergunta "Como esta posição pode ajudar na sua carreira?" é uma oportunidade para o candidato mostrar clareza sobre suas metas e provar que aquela vaga se encaixa em seus planos profissionais.

Recrutadores costumam fazer essa pergunta para avaliar o nível de autoconhecimento e ambição dos participantes, e o alinhamento dos mesmos com a cultura e os objetivos da empresa.

Para respondê-la, é preciso pensar de forma estratégica, considerando o perfil da marca a qual se está candidatando e o nível de formalidade da seleção. Veja algumas dicas que podem ajudar:

1. Demonstre clareza sobre seus objetivos

Explique onde você se imagina no futuro de forma que seja possível conectar seus planos às demandas e oportunidades oferecidas pela vaga.

Resposta: "Meu objetivo é desenvolver habilidades de liderança e gestão de projetos. Vejo que esta posição oferece a chance de liderar iniciativas importantes, o que seria essencial para meu crescimento."

2. Relacione a posição com seu desenvolvimento

Mostre que você pesquisou sobre a oportunidade de trabalho e entende como ela pode contribuir para suas expectativas.

Resposta: "Com esta posição, eu espero adquirir mais experiência em análise de dados e estratégias de mercado, que são fundamentais para minha evolução como especialista em marketing."

3. Alinhe suas ambições com os objetivos da empresa

Deixe claro que você busca crescer junto com a companhia. Isso demonstra comprometimento e visão de longo prazo.

Empresas tendem a contratar candidatos que sinalizam que pretendem construir uma carreira sólida na organização, diminuindo assim as chances de turn over.

Resposta: "Eu quero crescer em um ambiente onde posso contribuir para o sucesso da empresa e, ao mesmo tempo, expandir minhas habilidades técnicas e estratégicas. Enxergo nesta vaga uma ótima oportunidade de fazer isso."

Perguntas mais comuns nas entrevistas de emprego

Além desta, outras perguntas podem ser feitas para que o recrutador possa conhecer mais do perfil comportamental dos candidatos. Em geral, elas servem para avaliar o poder de argumentação dos mesmos. Veja alguns exemplos:

Avalia se o candidato entende os valores e a cultura da empresa.

Testa autoconhecimento e capacidade de melhorar.

Explora habilidades de resolução de problemas.

Verifica ambição e alinhamento com a empresa.

Permite destacar habilidades e experiências relevantes.

Como criar boas respostas para a entrevista de emprego?

Para se sair bem na sabatina é preciso aliar preparação e prática. Além de pesquisar sobre a empresa, é indicado usar exemplos práticos que demonstrem as habilidades profissionais do candidato e como este aplicou essas competências no passado.

Outra dica é demonstrar interesse genuíno pela posição disponível. Dialogar com energia sobre como poderá contribuir para os objetivos organizacionais ajuda a criar empatia e uma boa imagem com o time de recrutamento e seleção.

Por último, é importante treinar em voz alta, sozinho ou com amigos, para ganhar confiança e ajustar as respostas, deixando-as mais coerentes e fluídas.

Por que você deve saber disso?

Saber como responder as perguntas de entrevistas de emprego é essencial para causar uma boa impressão e se destacar em um processo seletivo competitivo. Mostrar clareza sobre suas ambições e alinhar seus objetivos aos da empresa demonstra maturidade profissional, proatividade e comprometimento.

Além disso, preparar-se para questões como estas ajuda a fortalecer sua confiança durante a entrevista, permitindo que você se comunique de forma mais clara. Esse conhecimento é um passo essencial para construir uma trajetória profissional bem-sucedida.