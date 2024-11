Estas profissões devem ser as mais impactadas pela IA – mas esse especialista tem uma solução

A inteligência artificial está cada vez mais presente em ambientes de trabalho, mas, ao contrário do que muitos temem, ela ainda não está pronta para substituir o trabalho humano. Essa é a conclusão de um novo estudo da plataforma Indeed, que avaliou milhares de habilidades profissionais e concluiu que a IA ainda não ameaça a maioria das ocupações.

O estudo analisou mais de 2.800 competências e revelou que 68,7% delas têm baixa probabilidade de serem substituídas pela IA, enquanto apenas 28,5% apresentam algum potencial para isso. O levantamento inclui desde habilidades interpessoais, como comunicação e liderança, até competências técnicas específicas e habilidades práticas, como cozinhar e administrar medicamentos.

Segundo Svenja Gudell, economista-chefe da Indeed, a equipe usou inteligência artificial para mapear essas competências em milhões de vagas de emprego publicadas no último ano, questionando se a IA seria capaz de substituir um humano em determinadas funções. A resposta, ao que parece, foi clara: nenhuma habilidade foi considerada realmente substituível por IA.

Mas essas profissões podem ser impactadas

No entanto, dentre as profissões analisadas, cinco áreas foram destacadas por possuírem uma parcela maior de habilidades potencialmente substituíveis. Veja quais.

Profissionais de contabilidade

Especialistas em marketing e publicidade

Desenvolvedores de software

Suporte administrativo na área de saúde

Analistas de sinistros e inspeções em seguros

Contudo, mesmo nessas áreas, a substituição total por IA ainda parece distante. Gudell reforça que, no momento, a IA deve ser vista como uma ferramenta de apoio, algo que pode aumentar a produtividade, mas não substituir as pessoas.

O recado da executiva é que a IA, em sua forma atual, não elimina o trabalho humano. Em vez disso, ela permite que as pessoas se concentrem em tarefas que exigem habilidades mais complexas e humanas, como pensamento crítico e criatividade.

‘Vai revolucionar a forma como as empresas trabalham no mundo’

Para o especialista Miguel Lannes Fernandes, que também é coordenador da Faculdade EXAME, no futuro próximo a inteligência artificial será mais aliada do que concorrente. Na visão dele, essas ferramentas podem, na verdade, ser grandes aliadas dos profissionais por permitir um melhor desempenho em várias atividades. No mercado, isso é um grande diferencial.

“Profissionais que usam inteligência artificial vão ser mais produtivos do que aqueles que não usam”, explica. “E estamos vivendo um momento bastante oportuno, porque as primeiras pessoas que se tornarem pioneiras nas suas áreas usando IA vão se destacar. Mas, em breve, vai deixar de ser uma novidade. Em pouco tempo, todos estarão usando.”

"Minha expectativa é que seja uma área com muito crescimento e que vai revolucionar a forma como as empresas trabalham no mundo. Empresas estão adotando ferramentas de inteligência artificial, mudando suas operações e, claro, novos cargos vão surgir" Miguel Lannes Fernandes, especialista em IA e coordenador da Faculdade EXAME

Mas, afinal, como se tornar um especialista em IA?

