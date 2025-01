Ano novo, TV nova: Google quer mudar a forma como você assiste às notícias

O Google quer mudar para sempre a experiência de assistir notícias.

Durante a CES 2025, a maior feira de tecnologia do mundo, a Google revelou uma nova versão do seu sistema operacional de televisões. O novo software usa o Gemini para assistir e resumir as principais notícias do dia para você.

Ao pedir por uma "leitura dinâmica", a IA generativa vai usar técnicas de data scraping para extrair as informações de sites e vídeos do YouTube publicados pelos maiores e mais confiáveis canais de notícias do mundo. Apelidada de "News Brief", a tecnologia também é capaz de processar notícias em tempo real.

Google quer mudar a forma como as pessoas assistem TV

Segundo o site especializado TechCrunch, a ideia da empresa é começar a integrar o Gemini em seus televisores a partir do fim deste ano. O assistente chegará a aparelhos novos e antigos por meio de uma atualização, e a expectativa é que ele possa fazer muito mais do que 'só' resumir notícias.

O TechCrunch, entretanto, notou que o News Brief não apresenta a fonte das matérias, apenas apresentando opções de vídeos relacionados no YouTube.

Isso abre espaço para debates de ética jornalística, que foram potencializados após veículos como o The New York Times processarem a OpenAI e a Microsoft após o Chat GPT distorcer e disseminar informações incorretas com base em matérias do jornal nova-iorquino. Essa é a primeira empreitada da Google misturando IA e notícias.

Segundo o Google, os usuários também poderão pedir ao Gemini, em linguagem natural, para a IA recomendar filmes, séries e vídeos. A função de resumir também estará ativa para esses conteúdos.

