7 profissões para quem gosta de trabalhar com números

Se você tem facilidade com números e uma mente analítica, diversas carreiras podem ser a chave para o seu sucesso profissional. Em São Paulo, por exemplo, profissionais que lidam com dados e cálculos têm oportunidades em diferentes áreas, com salários que podem variar de R$ 4.500 a R$ 12.000, dependendo da profissão, de acordo com dados do Glassdoor. Conheça sete carreiras promissoras para quem se interessa por números e quer transformar esse interesse em uma profissão.

1. Analista financeiro

O analista financeiro é responsável por gerenciar, planejar e monitorar as finanças de uma organização. Sua principal tarefa é analisar dados financeiros, preparar relatórios, controlar orçamentos e colaborar nas decisões estratégicas da empresa. Para atuar na área, é necessário ter uma boa base de conhecimentos em finanças, contabilidade e matemática. Além disso, habilidades em softwares de gestão financeira e em análise de dados são essenciais.

O mercado de trabalho para esse profissional está em expansão, com empresas de diversos setores contratando analistas financeiros para ajudar a otimizar suas operações. Em São Paulo, a média salarial de um analista financeiro é de R$ 4.500 mensais.

2. Contador

O contador tem um papel fundamental na organização das finanças de uma empresa, garantindo que todos os dados fiscais e contábeis estejam em conformidade com a legislação. Ele realiza auditorias, elabora balanços e faz a apuração de impostos, além de prestar consultoria tributária. Para esse cargo, é necessário domínio sobre as leis fiscais e contábeis, além de ser crucial possuir um pensamento analítico.

A profissão tem grande demanda no Brasil, especialmente para aqueles que atuam com auditoria e planejamento tributário. A média salarial de um contador em São Paulo é de R$ 5.000 mensais.

3. Cientista de dados

O cientista de dados é um profissional altamente requisitado em setores como tecnologia, finanças e marketing. Ele utiliza técnicas avançadas de estatística, machine learning e programação para interpretar grandes volumes de dados e gerar insights que ajudem na tomada de decisões estratégicas. Este campo exige conhecimento profundo em matemática, programação e um forte entendimento de como transformar dados em soluções práticas para os negócios.

O mercado para cientistas de dados está em alta, com várias empresas em busca desses especialistas para otimizar seus processos. Em São Paulo, a média salarial de um cientista de dados é de R$ 12.000 mensais.

4. Atuário

Os atuários são profissionais que analisam e calculam os riscos financeiros, especialmente em áreas como seguros e fundos de pensão. Utilizando uma combinação de matemática, estatística e economia, eles avaliam as probabilidades de eventos futuros e o impacto financeiro que esses eventos podem causar. Essa profissão exige uma formação robusta e a capacidade de pensar de forma analítica sobre questões complexas.

Os atuários têm boa aceitação no mercado de trabalho, especialmente nas seguradoras e em empresas de previdência. A média salarial de um atuário em São Paulo é de R$ 10.000 por mês.

5. Engenheiro de produção

O engenheiro de produção trabalha para otimizar processos produtivos, reduzir custos e melhorar a eficiência operacional dentro de uma empresa. Esse profissional é responsável por analisar a linha de produção, identificar gargalos e implementar soluções para maximizar o rendimento. É necessário ter um bom entendimento de processos industriais, logística e ferramentas de gestão.

Com a crescente busca por redução de custos e melhoria contínua nas empresas, os engenheiros de produção estão em alta. A média salarial de um engenheiro de produção em São Paulo é de R$ 7.500 mensais.

6. Auditor

Os auditores são profissionais que examinam as operações financeiras de empresas para garantir que estão em conformidade com normas legais e regulatórias. Eles podem atuar em auditorias internas, para avaliar a eficiência dos processos, ou em auditorias externas, para assegurar que as finanças da empresa estejam corretas e transparentes.

Auditores com especialização em áreas como compliance e regulamentação são muito procurados no mercado de trabalho. Em São Paulo, a média salarial de um auditor é de R$ 6.000 mensais.

7. Economista

O economista é responsável por analisar dados econômicos e os impactos de políticas públicas e decisões de mercado. Ele pode atuar em empresas privadas, consultorias, órgãos governamentais e até mesmo no setor bancário, ajudando a orientar decisões financeiras e estratégias de crescimento. Para ser um bom economista, é necessário um bom conhecimento em teoria econômica, estatísticas e análise de mercados.

O mercado para economistas continua aquecido, especialmente em áreas de análise de investimentos e consultoria estratégica. A média salarial de um economista em São Paulo é de R$ 6.500 mensais.

Como se destacar na área

Para se destacar em profissões que envolvem números, a formação acadêmica é fundamental, mas não é suficiente. Investir em especializações e cursos de pós-graduação é essencial para se manter competitivo no mercado. Além disso, a atualização constante sobre as tendências do setor, como o uso de ferramentas de big data e inteligência artificial, pode ser um grande diferencial.

A proficiência em softwares específicos, como Excel avançado, Python e R, é altamente valorizada por empresas que buscam otimizar processos financeiros e de dados. No contexto atual, dominar essas tecnologias pode ser o fator decisivo para se sobressair na profissão, especialmente em áreas como análise de dados e finanças.

Além das competências técnicas, habilidades de comunicação e trabalho em equipe também são essenciais. Saber traduzir dados complexos em informações claras e estratégicas é uma habilidade cada vez mais buscada pelas empresas, pois facilita a tomada de decisões e melhora a integração entre diferentes áreas da organização.