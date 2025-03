5 profissões para quem se formou em publicidade e propaganda

A formação em publicidade e propaganda abre diversas portas no mercado de trabalho, pois ela prepara o profissional para atuar em áreas que exigem criatividade, estratégia e comunicação.

Além de desenvolver campanhas publicitárias, o publicitário pode se especializar em diversas funções que atendem tanto à comunicação tradicional quanto à digital.

Com a constante evolução dos meios de comunicação e as novas demandas do mercado, quem se forma nessa área encontra um vasto campo de atuação, além de oportunidades de crescimento com especializações que podem ser diferenciais.

A seguir, listamos cinco profissões que se destacam no setor, com suas principais responsabilidades, áreas de atuação e médias salariais de acordo com o Glassdoor e tendo a cidade de São Paulo como referência.

1. Analista de Mídia Digital

O analista de mídia digital é responsável pela criação, execução e otimização de campanhas de marketing digital. Ele gerencia as plataformas de mídia paga, garantindo que a marca atinja seu público-alvo de maneira eficiente. Este profissional também analisa métricas, realiza testes e ajusta campanhas para maximizar os resultados. Especializações em marketing digital, Google Analytics e estratégias de SEO/SEM podem ser um diferencial.

Média salarial: R$ 3.500 a R$ 6.000, a depender da senioridade e da empresa contratante

2. Diretor de Arte

O diretor de arte é o profissional que coordena o visual das campanhas publicitárias. Ele trabalha em conjunto com o redator e outros profissionais criativos para criar materiais visuais, como anúncios, layouts e peças para mídias digitais. Ele também supervisiona a estética e a identidade visual das campanhas. As especializações recomendadas são em cursos de design gráfico, Photoshop, Illustrator e branding.

Média salarial: R$ 5.500 a R$ 12.000

3. Redator Publicitário

O redator publicitário é responsável pela criação de textos para campanhas publicitárias, incluindo slogans, anúncios e conteúdos para mídias digitais. Ele deve entender o público-alvo da marca e desenvolver mensagens persuasivas que transmitam a proposta da empresa de forma clara e atraente. Para se especializar, o profissional pode fazer cursos de storytelling, SEO e redação criativa.

Média salarial: R$ 3.000 a R$ 6.500

4. Planejador de Estratégia de Marca

Esse profissional trabalha na construção da identidade e posicionamento de marca, elaborando estratégias para que as empresas se conectem melhor com seus consumidores. Ele realiza pesquisas de mercado, mapeia concorrentes e cria planos de longo prazo para fortalecimento da imagem da marca. Para se especializar, pode fazer MBA em gestão de marcas ou cursos de marketing estratégico e comportamento do consumidor.

Média salarial: R$ 7.000 a R$ 14.000

5. Gestor de E-commerce e Marketing de Influência

Com a ascensão do comércio eletrônico e das redes sociais, o profissional que gerencia e-commerce e marketing de influência tem sido cada vez mais procurado. Ele administra a loja online de uma marca, além de desenvolver estratégias de marketing com influenciadores digitais para ampliar a presença da marca na internet.

Média salarial: R$ 4.000 a R$ 8.000

Existe concurso público para a área?

Embora o campo de atuação para quem se forma em publicidade e propaganda seja predominantemente privado, existem algumas possibilidades de concurso público na área.

As prefeituras, governos estaduais e algumas empresas estatais contratam publicitários para áreas de comunicação e marketing. As vagas são menos frequentes e exigem, geralmente, uma formação em comunicação social, com ênfase em publicidade.

A área mais comum de atuação no setor público é em assessorias de imprensa e comunicação institucional.

Por que escolher essa área?

A publicidade e propaganda continua sendo uma área estratégica para empresas que buscam se destacar no mercado. Com a digitalização, o publicitário tem ganhado mais relevância, principalmente nas plataformas online, onde a concorrência por atenção é maior. A profissão também oferece boas perspectivas de crescimento, com oportunidades em diferentes nichos e um mercado em constante inovação.

A transformação digital, especialmente com a ascensão das redes sociais e o marketing de influência, tem mudado a dinâmica de trabalho, permitindo ao publicitário explorar novas formas de conectar marcas e consumidores.

Contudo, os profissionais da área enfrentam desafios, como a pressão para entregar resultados rápidos e a adaptação constante às mudanças tecnológicas. A busca por inovação e soluções criativas também exige que o publicitário se mantenha em constante atualização, aprendendo novas ferramentas e plataformas.

Por que você deve saber disso?

Quem se forma em publicidade e propaganda encontra diversas possibilidades de atuação, com oportunidades de crescer na carreira e se especializar em áreas como marketing digital, e-commerce e gestão de marcas.

A inovação, aliada à criatividade, continua sendo a chave para o sucesso profissional, e entender essas possibilidades de carreira pode ser crucial para um planejamento de futuro bem-sucedido. Se você está começando a sua trajetória ou pensando em se especializar, as opções apresentadas podem ajudar a direcionar sua carreira.