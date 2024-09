5 dicas para argumentar melhor e explicar seu ponto de vista no trabalho

Saber argumentar de forma eficaz é uma habilidade essencial no ambiente de trabalho, pois facilita a comunicação e ajuda a resolver conflitos de maneira construtiva. Aqui estão cinco dicas para melhorar suas habilidades de argumentação e comunicar seu ponto de vista de forma mais clara e persuasiva.

1. Esteja preparado

Antes de entrar em uma discussão, é fundamental saber exatamente quais pontos você quer destacar. Pesquise os fatos necessários para sustentar seus argumentos.

Antes de iniciar uma argumentação, pense com cuidado sobre o que está discutindo e o que deseja alcançar. Pergunte-se se o que você quer é realista e alcançável. Se o objetivo for inatingível, insistir no argumento pode prejudicar relações valiosas.

2. Saiba quando argumentar e quando recuar

Nem toda situação é apropriada para um debate. Às vezes, é melhor evitar uma discussão, especialmente quando os ânimos estão exaltados ou o momento não é propício.

Muitas vezes, vale mais a pena dizer "você pode estar certo" e deixar a questão de lado. Saber quando engajar e quando recuar é uma habilidade valiosa que pode evitar conflitos desnecessários.

3. Não é o que você diz, mas como você diz

A forma como você apresenta seu argumento é tão importante quanto o conteúdo. O tom de voz, a linguagem corporal e a escolha de palavras influenciam diretamente como sua mensagem será recebida.

Para mudar a mente de alguém, seja simpático e cuidadoso com a maneira como fala. Isso cria um ambiente mais receptivo e facilita a aceitação do seu ponto de vista.

4. Ouça de verdade

A escuta ativa é essencial em qualquer discussão. Dedique-se a ouvir o que a outra pessoa está dizendo, tanto suas palavras quanto sua linguagem corporal, e interprete o significado por trás delas.

Como regra geral, Herring sugere: "você deve passar 75% da conversa ouvindo e apenas 25% falando." Argumentos eficazes são construídos quando você responde diretamente aos pontos do outro, em vez de repetir os mesmos argumentos sem endereçar as preocupações da outra pessoa.

5. Responda bem aos argumentos

Ao responder, pense em quais argumentos serão mais eficazes para a outra pessoa. Existem três maneiras principais de responder a um argumento:

Desafiar os fatos apresentados; Contestar as conclusões tiradas a partir dos fatos; Aceitar o ponto, mas argumentar que outras considerações são mais importantes.

Responder de forma ponderada e inteligente é essencial para convencer a outra parte e manter a conversa produtiva.