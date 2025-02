Para CEO com 300 mil funcionários, o segredo para não ser um chefe tóxico mora em três palavras

O CEO da Siemens, Roland Busch, acredita que a chave para uma liderança eficaz está na autonomia dos funcionários. À frente de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, com mais de 300 mil colaboradores, Busch segue uma regra simples: "não faça microgerenciamento".

Segundo ele, líderes que controlam excessivamente suas equipes acabam sufocando a criatividade e a independência no ambiente de trabalho. As informações são da CNBC Make It.

Com uma carreira de mais de três décadas na Siemens, Busch se tornou CEO em 2019, após passar por diferentes setores dentro da empresa. Sua trajetória reforça a importância da confiança no crescimento profissional.

Ele relembra um momento em sua carreira, quando um de seus superiores confiou a ele a liderança de uma divisão na qual não tinha experiência. O desafio o levou a um intenso aprendizado e ao desenvolvimento de um novo sistema multimídia para a BMW. Esse tipo de abordagem, que incentiva os funcionários a se desafiarem e assumirem responsabilidades, é o que Busch considera essencial para o crescimento na carreira.

Há quem discorde

O debate sobre microgerenciamento divide opiniões. Enquanto bilionários como Mark Cuban e Bill Gates alertam para os danos de uma liderança excessivamente controladora, outros executivos veem valor no acompanhamento rigoroso.

Peter Beck, CEO da Rocket Lab, se descreve como um "trabalhador compulsivo" e um "microgerenciador" convicto. Para ele, esse estilo de liderança é uma ferramenta essencial para evitar falhas e garantir o sucesso de sua empresa.

No entanto, pesquisas indicam que um ambiente de trabalho tóxico, muitas vezes impulsionado pelo microgerenciamento, é um problema comum. Segundo uma pesquisa do The Harris Poll e da Stagwell, mais de dois terços dos funcionários já tiveram chefes tóxicos, e quase metade relatou ter sido excessivamente monitorado em seu trabalho.

Equilíbrio é o ideal

O desafio para os líderes modernos é encontrar o equilíbrio entre oferecer suporte e cobrar resultados sem sufocar o desempenho dos colaboradores. Tom Gimbel, especialista em cultura corporativa, ressalta que os melhores líderes são aqueles que combinam cuidado e responsabilidade. Embora esse perfil de liderança seja raro, ele pode transformar o ambiente de trabalho e impulsionar carreiras.

A experiência de Busch na Siemens reforça essa visão. Ao evitar o microgerenciamento e confiar na equipe certa, ele cria um ambiente onde os profissionais podem desenvolver suas habilidades, assumir novos desafios e alcançar níveis mais altos de sucesso na carreira. E parece estar funcionando: a Siemens registrou o melhor início de sua história em um ano fiscal.

Para aqueles que buscam crescer profissionalmente, a lição é clara: trabalhar com (ou se tornar) um líder que equilibra autonomia e responsabilidade pode ser um grande diferencial.

